Morena investigará a sus coordinadores antes de registrar candidaturas: Montiel

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, dijo que con el apoyo del Gabinete Nacional de Seguridad, hicieron una revisión de los perfiles designados para coordinar los Comités de la Defensa de la 4T y la soberanía nacional, además que volverán a revisar a todos sus aspirantes antes de formalizar sus candidaturas a cargos de elección popular en los comicios del 2027.

De gira por Hermosillo, la dirigente nacional recalcó que Morena no protegerá ni encubrirá a nadie, porque tienen valores muy importantes, como la honestidad y austeridad.

Si tenemos conocimiento de alguna acción indebida de algún militante de Morena, con responsabilidad o sin ella en cargos públicos, habremos de investigar, hemos dicho también que desde Morena vamos a revisar a todos los perfiles que se postulen para 2027 como candidatos, también lo hicimos en el proceso interno, que no fue de candidatos, pero también lo hicimos porque al final de cuentas nos representan al movimiento”, aseguró Ariadna Montiel.

La dirigente morenista dijo que no basan sus decisiones en versiones periodísticas, sino en investigaciones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad.

Foto: Daniel Sánchez Dórame | Excélsior

Nos auxiliaremos del Gabinete de Seguridad para hacer una revisión de quienes están participando, tenemos la seguridad que quienes ya ganaron pueden representarnos”, afirmó la presidenta de Morena.

Añadió que la Presidenta Claudia Sheinbaum, “derivado de una narrativa que busca instaurar la ultra derecha internacional en México”, hizo una propuesta de reforma legal para que el Instituto Nacional Electoral (INE) haga una evaluación de las candidaturas de todos y cada uno de los partidos.

La oposición que tanto critica y señala Morena, votó en contra de esa revisión del INE, pero fue Morena quien con su voto a favor logró que esta comisión se establezca en el INE, los partidos de manera voluntaria presentarán sus listas a revisión, así quedó en la Ley, desde Morena hemos dicho que seremos los primeros en presentar nuestras listas de candidatos para que los revise el INE”.

Señaló que antes de presentar el listado de postulaciones ante el INE, Morena hará una revisión exhaustiva de sus perfiles a candidatos en 2027, apoyados en el Gabinete Federal de Seguridad, como ya lo hicieron antes de designar a los Coordinadores Estatales.

La presidenta de Morena estuvo en Hermosillo, junto a la coordinadora estatal para la Defensa de la 4T y la Soberanía Nacional, Lorenia Valles Sampedro, en un evento para participar en reuniones con militantes, simpatizantes y coordinadores operativos territoriales.

Lorenia Valles explicó que durante los encuentros se abordarán las tareas de la coordinación estatal, el trabajo de organización y las próximas asambleas informativas, así como la importancia de mantener la unidad del movimiento.

La coordinadora sonorense señaló que el fortalecimiento de la 4T requiere mantener la congruencia con sus principios, la cercanía con la gente, el trabajo territorial y gobiernos honestos que den resultados.