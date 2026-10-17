Acusan a policía de élite chiapaneca por ingreso ilegal a Oaxaca

La comunidad zoque Benito Juárez, perteneciente a San Miguel Chimalapa, Oaxaca, región del Istmo de Tehuantepec, denunció que por la mañana incursionó nuevamente el grupo élite de la Policía Estatal de Chiapas, conocida como Los Pakales, en el territorio comunal oaxaqueño.

En una carta, remitida a la Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el agente de Policía, Fernando Gutiérrez Díaz, informó que la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal ingresó en su territorio comunal en inmediaciones del arroyo Los Patos, después amenazaron a los comuneros zoques, quienes se encontraban trabajando en sus milpas.

Por esto, expuso que los comuneros se organizaron y levantaron un portón provisional en el camino, para impedir el paso a las unidades donde se trasladaban Los Pacales.

Explicó que los agentes de esa corporación policial chiapaneca se retiraron; sin embargo, amenazaron con regresar para atacar a los comuneros zoques.

De esta manera, requirió la intervención federal de manera urgente, así como la presencia del Ejército Mexicano, ante estas estas nuevas y reiteradas amenazas violentas de la policía y del gobierno chiapaneco, “quienes violan y se burlan de la soberanía del estado de Oaxaca y de la inatacable sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

La autoridad municipal también responsabilizó al gobierno federal, así como a las autoridades de los dos estados ante un eventual hecho de violencia que pueda suceder en la comunidad.