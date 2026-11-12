De Colombia a México: Hervey Arteaga y Carlos Suárez marcan dos vertientes de la inteligencia política reconocidas por los Reed Latino

La inteligencia comienza a redefinir la manera de diseñar campañas, interpretar a la ciudadanía y construir estrategias de comunicación política. La XV edición de los Premios Reed Latino 2026 dejó dos ejemplos de esta transformación: el colombiano Carlos Suárez y el mexicano Hervey Arteaga.

Ambos fueron reconocidos en las categorías de pioneros de la inteligencia, aunque en campos distintos, el electoral y el gubernamental.

Suárez obtuvo el reconocimiento como Pionero del Año en Inteligencia en Campaña Electoral, mientras que Arteaga fue distinguido como Pionero del Año en Inteligencia Gubernamental de Campañas.

La experiencia del colombiano cobró notoriedad internacional tras su participación como estratega de la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia.

Suárez apostó por una operación electoral apoyada en la escucha de conversaciones digitales, la identificación de emociones ciudadanas, la segmentación de públicos y una narrativa que convirtió al candidato en una figura de fuerte presencia en redes sociales.

El caso colombiano mostró cómo la tecnología, combinada con una estrategia de comunicación disciplinada, puede adquirir un papel central en la competencia electoral. Desde México, Hervey Arteaga representa la otra vertiente de esa evolución: la inteligencia artificial aplicada a la comunicación gubernamental.

A través de Hipercubo, su agencia, ha impulsado proyectos con presencia en 20 entidades del país, integrando investigación, análisis y herramientas tecnológicas para comprender el entorno político y fortalecer las decisiones estratégicas.

Su trabajo también fue reconocido con el premio a Mejor Trabajo de Investigación de Opinión Pública (PYMA), que recibió Hipercubo por Neuropolls, con lo que sumó dos galardones en la ceremonia.

El doble reconocimiento distingue dos capacidades complementarias, innovar en la comunicación gubernamental y desarrollar investigación de opinión pública.

La coincidencia de Arteaga y la firma de Suárez entre los pioneros reconocidos por los Reed Latino muestra que la innovación ya no se limita a las campañas electorales. También alcanza la comunicación de gobierno y la investigación de opinión pública.

Con dos premios Reed Latino y presencia de proyectos en 20 entidades mexicanas, Hervey Arteaga se posiciona dentro de una generación de consultores latinoamericanos que apuesta por incorporar inteligencia artificial, investigación y análisis estratégico al ejercicio de la comunicación política.