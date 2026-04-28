La Paz impulsa innovación hídrica con sistema de monitoreo de agua en tiempo real

En La Paz, Baja California Sur, se ha puesto en marcha el Primer Centro de Monitoreo Digital del Agua Potable del país. Un centro que monitorea en tiempo real, el comportamiento de la red hidráulica que visualiza en tiempo real, el funcionamiento de pozos, acueductos y tanques elevados.

Este mismo monitoreo, se tiene también ubicado en los domicilios de los derechohabientes a través de medidores ultrasónicos u sensores de volúmenes los cuales permiten detectar casos de vandalismo, fallas mecánicas y extracciones ilícitas.

El gobierno que encabeza la alcaldesa Milena Quiroga (en medio) se dio a la tarea de hacer una cruzada contra el robo de agua. Foto: Especial.

Todo surgió cuando el Ayuntamiento de La Paz, a través del Organismo Operador de Agua Potable, detectó que una de las “garzas” de extracción de agua, había sido ilegalmente “ordeñada” para abastecer un negocio de pipas, las cuales vendían el mismo líquido vital, que por derecho debe de recibir el ciudadano a través de la red de agua potable municipal. Se extraían 350 mil litros por día, de manera ilegal.

A partir de ese momento, el gobierno que encabeza la alcaldesa Milena Quiroga, se dio a la tarea de hacer una cruzada contra el robo de agua y a su vez, eficientar el funcionamiento del Organismo Operador, a través de la renovación de equipos completamente digitales.

Ahora, desde la extracción, se monitorea la capacidad del acuífero, la distribución completa del agua extraída a través de la red y de los acueductos; el almacenamiento del agua en tanques elevados los cuales, por gravedad, mejoran la presión; el tandeo en días y horas designadas para todas las colonias de La Paz y finalmente que el derechohabiente reciba en su domicilio, el vital líquido.

90% de los pozos son monitoreados en tiempo real

Hoy en día se han incorporado a la red, 341 litros por segundo adicionales. El 90% de los pozos son monitoreados en tiempo real a través de cámaras de videovigilancia.

Pero el suministro de agua a la capital del estado, no termina con estas acciones, ahora a través del apoyo del Plan Hídrico Nacional de la Presidenta Claudia Sheinbaum se han puesto en marcha la Planta de Potabilización de Agua de la Presa de la Buena Mujer, una obra que desde 1987 nunca se utilizó para suministrar agua a la población. Con esta acción se integran 70 litros por segundo a la red.

La construcción de una nueva Presa: “El Novillo” beneficiará a 250 mil habitantes de La Paz Foto: Especial.

Inversión de 2 mil 400 mdp en la construcción de una nueva Presa: “El Novillo”

Además, se ha iniciado la construcción de una nueva Presa: “El Novillo” la cual con una inversión de 2400 millones de pesos, beneficiará a 250 mil habitantes de La Paz. Un proyecto de gran magnitud que no se veía desde hace 35 años.

Por si fuera poco, se agrega la red purpura al sistema de aguas de La Paz, la cual agrega 30 millones de litros de agua tratada para exclusivamente el riego de jardinería y para el sector de la construcción.

Se agrega la red purpura al sistema de aguas de La Paz que suma 30 millones de litros de agua tratada. Foto: Especial.

Es así como La Paz, se ha convertido en un referente nacional con el Plan “Mas Agua para La Paz” que prioriza el cuidado del agua y, además, se consolida como pionero en el uso de nuevas tecnologías para un mejor entorno de vida.

*mcam