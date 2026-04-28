Hallan cuerpo sin vida de mujer en canal de aguas residuales

Con huellas de violencia fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en un canal de aguas residuales de la comunidad de San Juan Tepa, en el municipio de Francisco I. Madero, de Hidalgo, por lo que se dio inicio a una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con reportes, la víctima fue localizada en el canal conocido como Alto Requena, donde presentaba signos de haber sido atada, además de encontrarse en avanzado estado de descomposición.

El hallazgo fue reportado por habitantes de la zona, lo que movilizó a elementos de seguridad pública y cuerpos de emergencia, quienes procedieron a acordonar el área para preservar posibles indicios. Posteriormente, personal ministerial y peritos especializados realizaron las primeras diligencias en el lugar.

Hasta el momento, la identidad de la mujer permanece sin confirmar de manera oficial. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que ya se abrió una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar la causa de muerte y dar con el o los responsables.

Las autoridades indicaron que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, lo que implica la aplicación de procedimientos con perspectiva de género, así como el análisis exhaustivo de posibles antecedentes de violencia.

El sitio permaneció bajo resguardo durante varias horas mientras se llevaban a cabo las labores periciales y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Tras dos años prófugo, cae presunto feminicida en Hidalgo

En días pasados, un hombre de 40 años, identificado con las iniciales S. A. A. S., fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Mineral de la Reforma, y posteriormente vinculado a una investigación por el delito de feminicidio, relacionado con un crimen ocurrido en 2024, en Pachuca.

La detención se llevó a cabo luego de que el individuo fuera reportado por alterar el orden público e ingresar sin autorización a un domicilio en la zona de Pachuquilla.

Tras su aseguramiento, fue trasladado al área de barandillas, donde se realizó la verificación de sus datos en plataformas oficiales.

Durante la revisión, las autoridades confirmaron que el sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente por feminicidio en el estado de Hidalgo, delito considerado uno de los más graves por implicar la privación de la vida de una mujer por razones de género.

Ante esta situación, se notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, cuyos agentes acudieron para tomar custodia del detenido y proceder con su traslado ante la autoridad correspondiente, a fin de continuar con el proceso legal en su contra.

jcp