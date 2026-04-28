Ola de calor provoca incendios forestales en Oaxaca

Por las altas temperaturas que se registran en el país, se activaron incendios forestales en el estado de Oaxaca, donde en las últimas horas ocurrieron ocho siniestros simultáneos, mismos que paulatinamente han sido controlados por brigadistas de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), elementos del Ejército y comuneros.

Magdalena Coello Castillo, titular del organismo, informó que durante esta jornada las brigadas han combatido tres incendios derivados de rozos en los parajes Cerro Culebra, Cerro Pelón y Agua de Tejón, en jurisdicción del municipio de San Miguel Santa Flor, en la región Sierra de Flores Magón.

De igual manera han atendido incendios en puntos de los municipios de Santiago Pinotepa Nacional, Salina Cruz, Juan Bautista Cuicatlán, San Lorenzo Albarradas, San Francisco Sola de Vega, San Andrés Paxtlán, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Tenango, San Miguel Suchixtepec y San Miguel Chimalapa.

Apuntó que los incendios de mayor complejidad “se localizan en zonas de difícil acceso, por la complejidad del terreno y el avance del fuego, sin embargo, el personal de Coesfo se mantiene en campo, hasta sofocar los incendios”.

Ante esta situación, la funcionaria llamó a la población en general a abstenerse de realizar quemas agropecuarias, ya que debido a las condiciones climatológicas actuales —altas temperaturas, baja humedad y vientos fuertes—, cualquier quema puede salirse de control y provocar afectaciones graves a los bosques, la biodiversidad y las comunidades.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá una ola de calor y baja humedad sobre gran parte del estado, generando un ambiente caluroso.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el sur y oriente del territorio oaxaqueño se prevén temperaturas extremas, con condiciones de ambiente muy caluroso y periodos de bochorno en las regiones del Istmo y la Costa.

La probabilidad de lluvias continuará siendo baja, sin embargo, no se descartan chubascos aislados durante la tarde en zonas montañosas de la Sierra Sur.

JCS