ANUIES exige financiamiento suficiente para universidades y alerta presión presupuestal

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) lanzó un llamado urgente para garantizar financiamiento público suficiente, oportuno y sostenible para las universidades públicas del país, al advertir que la tendencia de reducción presupuestal compromete funciones sustantivas de docencia, investigación y desarrollo nacional.

Durante la Segunda Sesión Extraordinaria de su Consejo Nacional, el secretario general ejecutivo del organismo, Luis González Placencia, señaló que el decrecimiento potencial de recursos para instituciones públicas de educación superior, ciencia y tecnología impacta directamente la capacidad de cumplir metas de excelencia, equidad e inclusión.

“Un financiamiento suficiente para las instituciones de educación superior y para los centros de investigación es una condición para garantizar el derecho a la educación superior y avanzar en las metas que como país nos hemos propuesto”, sostuvo.

La reunión fue presidida por Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM y presidente de la Comisión de Financiamiento de la ANUIES.

Presión por salarios, pensiones y adeudos

El organismo informó que trabaja en el análisis del impacto presupuestal derivado del aumento al salario mínimo, así como en la gestión de recursos para cubrir necesidades de 2026 y en la negociación del presupuesto federal de 2027.

También reconoció que persisten problemas estructurales como sistemas de pensiones y adeudos históricos en diversas instituciones públicas.

ANUIES aseguró que las universidades públicas mantienen compromiso con saneamiento financiero, transparencia y programas de austeridad, al tiempo que insistió en la necesidad de certidumbre presupuestaria.

JCS