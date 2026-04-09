Hallan a manatí y pelícano muertos en playas de Coatzacoalcos

La mañana de este jueves fueron localizados un pelícano y un manatí sin vida en la localidad de Villa Allende, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, situación que generó alarma entre pescadores y ambientalistas de la región ante la persistente problemática de contaminación en cuerpos de agua del sur del Golfo de México.

El primer hallazgo se registró en la franja de playa de la colonia Escolleras, a la altura de la calle Carolino Anaya, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un pelícano. De acuerdo con habitantes del sector, el ave se localizó en un punto donde en días recientes se ha documentado la presencia de chapopote y residuos de hidrocarburo sobre la arena.

Horas más tarde, en un segundo hecho, pescadores de la zona reportaron el hallazgo de un manatí muerto, el cual se encontraba flotando en el río Coatzacoalcos. El ejemplar, catalogado como especie protegida, fue remolcado hacia la orilla con el fin de facilitar la intervención de las autoridades ambientales correspondientes.

Manatí muerto en el río Coatzacoalcos Foto: Especial

Estos hechos han generado preocupación entre diversos sectores, ya que se cumple casi un mes de la presunta contaminación de las aguas por el derrame de hidrocarburos en Tabasco, cuyos efectos podrían estar extendiéndose hacia la región sur de Veracruz.

Además, académicos recordaron que el pasado martes fue encontrada una parvada de pelícanos muertos en el municipio de Atoyac, luego de que las aves cayeran mientras sobrevolaban la zona, lo que ha encendido las alertas sobre una posible afectación más amplia a la fauna silvestre.

Hasta el momento, las causas de muerte del pelícano y del manatí no han sido determinadas oficialmente. Se espera que instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realicen las diligencias correspondientes, incluyendo estudios y necropsias, para esclarecer si existe una relación directa con la contaminación detectada en la zona.

Manatí muerto en el río Coatzacoalcos Foto: Especial

Encuentran muerta a parvada de pelícanos

Días atrás, una parvada de pelícanos fue encontrada muerta en las inmediaciones de dos ranchos particulares en Atoyac, Veracruz, en donde los propietarios aseguraron que en todos los años que han vivido en el sitio, no habían visto una escena similar.

Presumen que esta mortandad podría ser “de algo que ingirieron en la costa”, actualmente con rastros de contaminación con hidrocarburo.

Los propietarios de los ranchos, Alfonso Herrera Ortiz y Regino Ortiz Rayón, ubicados en la comunidad Esperanza, recorrieron sus linderos en donde encontraron los pelícanos muertos.

De acuerdo con lo informado, las aves tenían un peso aproximado de 20 kilos cada una y al parecer fueron al menos 10 las que cayeron desde lo alto.

Presuntamente, la caída fue estrepitosa, que iban volando y repentinamente se desplomaron.

Expertos señalan que no hay registro de un suceso similar en la región veracruzana y que la ruta que tomaron no es la que normalmente toman los pelícanos, pues siempre van a buscar el litoral para poder tener alimento en su acto migratorio.

Se trata de la especie pelícano blanco americano (Pelecanus erythrorhynchos) el cual migra desde Canadá y el norte de Estados Unidos hacia zonas más cálidas del sur, incluyendo el Golfo de México y el Caribe.

En Xalapa hubo otro sobrevuelo y llamó la atención que hacían círculos, como desorientados”, aseguró el biólogo Pedro Grajales, quien explicó que la ruta de estas aves es desde Canadá hacia el sur.

Su entrada a México es por Tamaulipas, llega a los humedales costeros del Golfo, incluidos Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán.

Busca lagunas costeras, estuarios y cuerpos de agua interiores como sitios de descanso y alimentación.

Por otra parte, el ayuntamiento de Atoyac informó que ha solicitado a la dirección municipal de Protección Civil realizar un estudio sobre las aves muertas, para conocer qué fue lo que les provocó una muerte repentina.

También buscaban un espacio dónde enterrar las aves sin que se provoque inquietud, pues algunos pobladores temen que los pelícanos sean portadores de alguna enfermedad y que eso sea lo que haya derivado en que murieran.