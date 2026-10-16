Hallan a joven abogada y ex reina de belleza sin vida en Tlaxcala ¿qué le pasó?

Encontraron sin vida en su domicilio a una joven abogada identificada como Karina N., de 28 años de edad, quien en el 2019 había sido Reina de Belleza, la causa una supuesta broncoaspiración, luego de consumir alcohol y regresar a su domicilio, ubicado en Tepecatepec en el municipio de Nativitas, Tlaxcala.

Los primeros reportes policiales y el testimonio de la pareja de la víctima, identificada como Armando N., indican que ambos regresaron a su domicilio la víspera tras consumir alcohol y se fueron a dormir. Sin embargo, al despertar, el hombre se percató de que la joven ya no respondía y presentaba la piel morada, por lo que pidió auxilio de inmediato al número de emergencia 911.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia, paramédicos de Protección Civil de Nativitas intentaron auxiliar, pero la joven ya no contaba con signos vitales, detallando que presentaba indicios de rigidez y de una probable broncoaspiración.

Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado , así como peritos en criminalística del Instituto de Ciencias Forenses, realizaron el levantamiento legal del cuerpo, bajo el Protocolo para la Investigación del Delito de Feminicidio desde la Perspectiva de Género y Derechos Humanos y traslado al anfiteatro con la intención de practicarle la necropsia de ley que determine con exactitud las causas del deceso.

El inmueble quedó asegurado hasta que avance la investigación.