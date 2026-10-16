Sheinbaum reconoce a Brugada por construcción de nueva sede UNAM en CDMX

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el apoyo de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para la construcción de una nueva sede de la UNAM en la zona suroriente.

Hace unos días la mandataria capitalina y el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, acordaron la construcción de la escuela Fotos: Mateo Reyes | Excélsior y Cuartoscuro

“Allí está ayudando la Jefa de Gobierno, ella va poner parte de la infraestructura y se va crear una nueva sede de la UNAM el suroriente de la Ciudad de México que se incorpora con las que hemos construido y vamos construyendo”, indicó.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo destacó que este proyecto educativo sumado al del Gobierno federal con las universidades Rosario Castellanos, son para apoyar a la población del oriente que históricamente fueron relegados en los proyectos de desarrollo.

La presidenta Sheinbaum. Cuartoscuro

La Mandataria federal expuso que hay 10 proyectos de universidades Rosario Castellanos en los municipios del oriente del Valle de México.