Tortuga Casquito de Vallarta, el nuevo 'oro verde': traficantes las venden hasta en 500 mil pesos

Estudiantes Conservando la Naturaleza A.C, lanzó un llamado a la Secretaría de Marina (Semar), y la Guardia Nacional para que incrementen su presencia y vigilancia en el hábitat de la tortuga Casquito de Vallarta (Kinosternon vogti), especie en crítico peligro de extinción, que es altamente cotizada en el mercado negro de mascotas en China.

En lo que va del año, los integrantes de esta organización de la sociedad civil, han logrado retirar 158 trampas artesanales colocadas por saqueadores en humedales, lagunas y arroyos de Puerto Vallarta, Jalisco, sitios que registran una reducción del 95 por ciento ante la vorágine inmobiliaria de los últimos años.

En estas trampas de red en forma de cilindro o paraguas colocadas bajo el agua, se han encontrado 29 ejemplares vivos y 17 muertos, entre enero y agosto de 2026.

De acuerdo con las estadísticas de Estudiantes Conservando la Naturaleza, cada año incrementa el tráfico ilegal de tortugas Casquito de Vallarta, principalmente en los meses de lluvias, de junio a agosto, que es cuando los ejemplares salen del letargo por la sequía y comienzan su ciclo reproductivo.

Taggert Butterfield, director científico de la asociación civil, pidió a las fuerzas federales que brinden una respuesta rápida a los reportes del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa sobre la presencia de saqueadores, una vez que son detectados por las cámaras de videovigilancia que tienen instaladas en la zona.

Sabemos que el tráfico de vida silvestre en México casi nunca se persigue penalmente, y que las sanciones legales por la caza furtiva y el apoyo al mercado negro son mínimas. Sin embargo, el país mantiene un compromiso legal de garantizar que las especies vulnerables no sean extraídas de su hábitat natural, y sorprender a los cazadores furtivos en el acto representaría un avance significativo hacia el cumplimiento de este compromiso", manifestó.

El doctor en Ciencias Biológicas, destacó que tanto el Ayuntamiento de Puerto Vallarta como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), enfrentan falta de presupuesto y personal, en contraste con la Semar y la Guardia Nacional, que tienen bases de operación en el municipio, y cuentan con los recursos necesarios para evitar la desaparición de esta especie, considerada la tortuga más pequeña del mundo, porque no supera los 10 centimetros de longitud.

Hacemos un llamado a las fuerzas federales para que actúen con mayor firmeza y hagan valer la Ley General de Vida Silvestre, que protege a especies como la tortuga casquito de Vallarta", insistió.

Los sitios registran una reducción del 95 por ciento ante la vorágine inmobiliaria de los últimos años. Estudiantes conservando la naturaleza

Falta de respuesta

Hace unas semanas, México fue sede de un simposio internacional sobre tortugas terrestres y de agua dulce, en la que más de 200 especialistas de todo el mundo se reunieron para discutir avances en su conservación a nivel global.

En este marco, Fernando Gual, titular de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presentó un panorama muy optimista, resaltando el papel de nuestro país en la conservación de las especies, a través del comercio regulado, las áreas naturales protegidas y las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA's).

Al respecto, Estudiantes Conservando la Naturaleza señaló que este mensaje no podría estar más alejado de la realidad, ya que la Semarnat nunca ha respondido a los informes anuales urgentes que le han enviado para alertarla sobre la crisis que enfrenta la tortuga Casquito de Vallarta.

Además, las UMA´s son uno de los principales vehículos mediante los cuales se compran y venden animales de manera ilegal: los reportes se falsifican, no existe regulación efectiva y prácticamente no hay sanciones para quienes cazan furtivamente en todo el país.

Toda la comunidad dedicada a la conservación de tortugas quiere saber: ¿Dónde está la Semarnat cuando se trata de proteger el hábitat de la tortuga Casquito de Vallarta y prevenir la caza furtiva?", cuestionó.

En diciembre de 2024 y enero de 2025, personas que se hicieron pasar por inspectores de la Profepa robaron 55 ejemplares. Estudiantes conservando la naturaleza

El pasado mes de mayo, Estudiantes Conservando la Naturaleza envió una carta a Ivonne Higuero, secretaria general de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), para solicitarle su intervención urgente ante el tráfico indiscriminado de la tortuga Casquito de Vallarta, especie descubierta apenas en 2018 y que ya se encuentra en crítico peligro de extinción, de la que sólo quedan entre 200 y 300 ejemplares.

"A pesar de su estado crítico y de que su hábitat restante es inferior a 15 hectáreas, México no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Artículo VIII de la Convención. Nuestra organización ha documentado una falla sistémica en la aplicación de la ley y la protección del hábitat que refleja una gravedad similar al problema que enfrenta la Totoaba-Vaquita Marina", explicó.

Los ambientalistas detallaron que han identificado ejemplares de tortuga Casquito de Vallarta a la venta en la plataforma china Douyin (TikTok), por aproximadamente 25 mil dólares (180 mil RMB), casi 500 mil pesos mexicanos.

Es importante destacar que al menos tres de estos individuos fueron marcados por nuestro equipo durante los estudios de campo en México, lo que demuestra que han ingresado al mercado negro internacional", alertaron.

Recordaron que en diciembre de 2024 y enero de 2025, personas que se hicieron pasar por inspectores de la Profepa robaron 55 ejemplares de las instalaciones del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Denunciaron que desde 2022, han informado reiteradamente a la Semarnat sobre estos incidentes con la tortuga Casquito de Vallarta y hasta la fecha, "no ha habido respuesta formal para implementar medidas de conservación ni para detener la destrucción ilegal de hábitat por parte de desarrolladores en Puerto Vallarta"

Agregaron que el aseguramiento de seis ejemplares vivos el 2 de mayo de 2025, a un pasajero procedente de México en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, confirma que las redes de tráfico ilegal están utilizando rutas de tránsito para llegar a los mercados del este de Asia.