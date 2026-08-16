Aseguran tigre de Bengala y cocodrilo de pantano en autolavado de Chihuahua

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un tigre de Bengala y un cocodrilo de pantano que fueron localizados dentro de una vivienda utilizada como autolavado en la colonia 16 de Septiembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El aseguramiento ocurrió durante un cateo realizado el pasado 7 de agosto, en un operativo coordinado entre la Profepa, la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, el Ejército Nacional y la Guardia Nacional.

De acuerdo con la autoridad ambiental, el tigre de Bengala (Panthera tigris) es un macho de aproximadamente cuatro años de edad, con un peso cercano a los 250 kilogramos. El ejemplar presenta, aparentemente, buenas condiciones físicas y conserva íntegros sus colmillos y garras.

En el mismo inmueble fue localizado un cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii), que también presenta aparentes buenas condiciones, aunque se detectó una lesión en la parte inferior del hocico.

La Profepa, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, el Ejército Nacional y la Guardia Nacional, realizaron el cateo. Cortesía

¿Dónde están ahora el tigre y el cocodrilo?

Tras su aseguramiento, ambos animales fueron trasladados a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre, donde permanecerán bajo protección y resguardo especializado.

La Profepa precisó que el cocodrilo de pantano está incluido en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de “Protección especial” y figura además en el Apéndice II de CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

En tanto, el tigre de Bengala se encuentra incluido en el Apéndice I de CITES, debido al nivel de protección internacional que tiene esta especie.

Aunado a lo anterior, la autoridad ambiental informó que coadyuvará con el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Norte, para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar las responsabilidades derivadas de la posesión de los ejemplares.

El hallazgo de ambos animales dentro de un inmueble acondicionado como autolavado quedó bajo investigación de las autoridades, mientras los ejemplares permanecen bajo resguardo en instalaciones especializadas.