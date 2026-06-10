Refugiados iranís en Los Ángeles exigen que el equipo de Irán quede fuera del mundial

Docenas de refugiados iranís protestaron este miércoles frente al ayuntamiento de Los Ángeles para exigir que el equipo de Irán quede fuera del Mundial de Futbol 2026.

Los manifestantes plantaron rostros de iranís que identifican como víctimas fatales del régimen ayatola.

Los manifestantes plantaron rostros de iranís que identifican como víctimas fatales del régimen ayatola. Manuel Ocaño

También presentaron una serie de demandas, entre las que mencionaron que los deportistas iranís deben ser “liberados”.

La selección de Irán, que permanece en Tijuana porque la administración Trump rechazó que se quedaran en Estados Unidos, tiene dos juegos en Los Ángeles en la primera ronda del mundial, el 15 de junio frente a Nueva Zelanda, a Bélgica en Seattle el 21 de junio y a Egipto en Los Ángeles el 26 de junio.

Los manifestantes plantaron rostros de iranís que identifican como víctimas fatales del régimen ayatola. Manuel Ocaño

Los jugadores viajarán de Tijuana a Los Ángeles en vuelos tipo charter, y regresarán a Baja California después de terminados los partidos. El equipo persa también jugará en el estado de Washington.