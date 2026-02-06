Hallan cuerpo de joven en interior de un pozo en Nuevo León; presumen que se trata de Britany

Las autoridades de Nuevo León investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 15 años, quien tenía reporte de desaparecida desde el pasado 26 de enero, en Monterrey. El cuerpo de la menor, identificada como Britany Nahomi Alvarado Reyes fue localizado semienterrado en un terreno ubicado en la colonia Barrio de la Industria, en Ciudad Solidaridad, en Monterrey.

El cadáver de la joven fue localizado en un terreno baldío, en el interior de un pozo que estaba cubierto por una lámina. Por estos hechos elementos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas detuvieron a un menor, de 16 años, como presunto responsable de la muerte de la jovencita.

Aparentemente, el detenido -quien fue identificado como José 'N' y que es apodado El Patines- mantenía una relación de noviazgo con la menor, quien desde hace siete había sido reportada como desaparecida en Nuevo León.

El presunto responsable habría trasladado en una carretilla el cuerpo de Britany hasta el terreno baldío que está a unos 400 metros de su casa. La última ocasión que fue vista con vida la menor fue cuando salió de su hogar, ubicado en la colonia CROC, el pasado 26 de enero.

Trascendió que El Patines fue quien proporcionó la ubicación del cuerpo y fue así que autoridades se trasladaron a la zona y localizaron el cadáver de la joven de 15 años, a quien sus familiares buscaban desde hace siete días.

Este viernes, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León cateó la vivienda en donde habita El Patines y donde se habría sido privada de la vida Britany.

vjcm