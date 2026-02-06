Entre escasez y sobreprecio, tapatíos buscan cubrebocas en Guadalajara

Los tapatíos se enfrentan al sarampión entre escasez y sobreprecio de cubrebocas en el centro de Guadalajara tras el aumento en la demanda luego de que el gobierno de Jalisco ordenara su uso obligatorio en escuelas de siete municipios ante el actual brote de la enfermedad que enfrenta.

“No hay, están agotados por eso. No hay en cualquier tiendita, puedes encontrar por paquete, pro no hay, van como cinco de desde plaza Universidad”, dijo Ángeles, quien ha estado recorriendo diversas tiendas en busca de cubrebocas.

Tras la exhaustiva búsqueda, algunos tapatíos tuvieron suerte, pero se llevaron una sorpresa con el precio debido a que aumentó la demanda luego de la medida obligatoria en su uso por parte de las autoridades. De acuerdo con algunos habitantes, el incremento fue del doble e incluso la caja ha subido hasta los 135 pesos.

“Ochenta pesos cada paquete y creo que tienen 50 (…), antes estaban en 35 o 50 pesos y le subieron la doble y tengo una amiga que le subieron hasta 135 pesos la cajota pero pues ni modo, la salud de las niñas es para que estén bien”, dijo Angélica.

Ventas de cubrebocas aumentan 90% en Jalisco

Las ventas de cubrebocas aumentaron en 90% y con ellas también incrementó el precio. De acuerdo con vendedores, la alza en el costo de los cubrebocas se debe a que no hay tanta producción como en la época de la pandemia de covid-19 en 2021.

“Dicen que va a llegar un lote nomas y ya no va a haber hasta el 15 de febrero entre ahora y mañana (….). Ahorita ya subió mucho y va a subir más porque hay muchos acaparadores”, dijo un vendedor.

La demanda de cubrebocas ha aumentado tras el anuncio de la Secretaría de Educación que obliga a los alumnos a acudir con él a las aulas escolares, como medida para evitar que siga propagándose el brote de sarampión en el estado.

Aunque el uso de cubrebocas se implementó de forma obligatoria en escuelas de siete municipios, hay quienes lo utilizan a diario como una medida de prevención ante enfermedades como el covid-19 y ahora el sarampión.

“Pues tengo tiempo usándolo porque hay personas que estornudan encima de uno y yo soy fácil de agarrar la gripa y protección de la enfermedad que hay”, dijo Juana Guzmán.

Hasta el corte del 3 de febrero, en Jalisco se registran un total de mil 776 casos acumulados de sarampión, lo que posiciona al estado en el segundo lugar nacional por tasa de incidencia con 12.39 casos por 100 mil habitantes.

De los mil 776 casos acumulados en Jalisco, 449 están activos y se encuentran distribuidos en 17 municipios, entre ellos: San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos, en cuyos planteles escolares es obligatorio el uso de cubrebocas.

