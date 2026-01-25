Hallan cadáver de mujer envuelto en plástico; detienen a su pareja

Una mujer fue encontrada sin vida envuelta en plástico con señales de violencia en la colonia Mitras Poniente, en García, Nuevo León.

Producto del hallazgo, que habría sido al interior de un domicilio en el sector Cedral, se reportó que hubo tres personas detenidas, una de ellas sería la pareja sentimental de la víctima.

Trascendió que el cuerpo estaba envuelto con una bolsa de plástico y una cobija cuando fue encontrado.

En el fraccionamiento se registró movilización de policías municipales y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones. Las autoridades investigan un posible feminicidio.

Secuestra a su amigo por no pagarle mil pesos

Un joven fue privado de la libertad por uno de sus amigos, luego de una discusión originada por una deuda de mil pesos, en hechos ocurridos al interior de una casa ubicada en la avenida Torres Norte, en la colonia Hacienda El Palmar, en el municipio de Santa Catarina.

Fuentes revelaron que la víctima fue identificada como Dilan Alexander Mata, acudió al inmueble tras ser citado por conocidos con quienes mantenía una relación de amistad. Sin embargo, una vez en el lugar, la reunión derivó en una discusión por el pago del dinero que presuntamente había sido prestado con anterioridad.

Según el testimonio recabado, durante el altercado verbal, dos jóvenes sometieron a la víctima, la amarraron y la mantuvieron retenida contra su voluntad dentro del domicilio, exigiéndole el pago inmediato del efectivo.

El joven permaneció privado de la libertad durante un lapso, sin posibilidad de salir del inmueble.

Se reveló que los presuntos agresores utilizaron la intimidación física para presionar a la víctima, lo que elevó el nivel de riesgo y configuró el delito de privación ilegal de la libertad.

La víctima escapa y pide ayuda

En un momento de descuido, Dilan Alexander Mata logró liberarse y escapar por una ventana. Una vez en el exterior, pidió auxilio a personas que transitaban por el sitio, quienes al conocer lo ocurrido dieron aviso inmediato a las autoridades a través del número de emergencias.

Minutos después, elementos de la policía municipal de Santa Catarina arribaron al lugar y brindaron apoyo a la víctima, quien presentaba signos de alteración emocional derivados del incidente.

Una persona detenida

Tras el operativo implementado en el domicilio, las autoridades lograron la detención de Fernando Emmanuel N., quien fue señalado como uno de los presuntos responsables de la privación de la libertad.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la participación de una segunda persona involucrada en los hechos y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

jcp