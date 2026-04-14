Hallan bolsas con restos humanos en carretera de Puebla

Dos cuerpos humanos cercenados fueron encontrados en el interior de tres bolsas de plástico oscuras para basura, abandonadas a un costado de la carretera San Miguel Xoxtla-Tlaltepango en el estado de Puebla.

Los vecinos de la zona cercana a la capital poblana reportaron el hallazgo y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y policías estatales acordonaron la zona, donde trabajaron los peritos del Servicio Médico Forense.

De manera preliminar se sabe que los cadáveres tenían huellas de violencia y, hasta el momento, no han sido identificados, debido a la mutilación.

El Ayuntamiento de San Miguel Xoxtla destacó que por los reportes se activaron los protocolos de seguridad; a la par, pidió a la sociedad a mantener la calma.

Cabe destacar que aunque en un principio el gobierno municipal no había confirmado este hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó el hallazgo de dos cabezas al interior de una bolsa de plástico y metros más adelante restos humanos embolsados.

Las indagatorias han iniciado en la FGE, pero cabe destacar que con este hecho sumarían cuatro personas halladas sin vida en menos de tres días

Vinculan a proceso a ocho personas más por homicidio calificado en el caso del Recinto Ferial

Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de ocho personas más por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, por hechos ocurridos en la ciudad de Puebla.

De acuerdo con las indagatorias, el 11 de abril de 2025, cinco hombres fueron privados de la libertad y trasladados a un inmueble ubicado en la colonia Infonavit Amalucan, donde fueron sometidos y atados, para posteriormente ser privados de la vida.

Posteriormente, los cuerpos fueron abandonados al interior de un vehículo en inmediaciones del Recinto Ferial, donde también fue localizada una cartulina con un mensaje alusivo a un grupo delictivo.

El 13 de abril de 2026, en continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Alejandro N., Miguel Ángel N., Adonay Alejandro N., Israel N., Irving de Jesús N., Yaneth Alejandra N., Juan Manuel N. y José Alfredo N., alias “El Willy”, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Con esta determinación, suman nueve personas vinculadas a proceso por estos hechos.

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JCS