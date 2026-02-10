Hallan 7 cuerpos en fosa clandestina de Jáltipan, Veracruz

El hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Cocuital, municipio de Jáltipan, Veracruz, continúa ampliándose. Autoridades confirmaron este martes que el número de cuerpos recuperados aumentó a siete, mientras siguen activos los trabajos de búsqueda y exhumación en el sitio.

El predio fue asegurado desde el pasado 5 de febrero, tras reportes ciudadanos que alertaron sobre movimientos inusuales en la zona. Desde entonces, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, mantiene un cerco de seguridad y realiza labores periciales.

De acuerdo con fuentes involucradas en el operativo, los restos corresponden a siete personas; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre su sexo, edad aproximada ni el tiempo de inhumación. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes y su eventual identificación.

Peritos continúan con la excavación, localización de indicios y procesamiento del área, la cual podría contener más puntos de inhumación. Hasta ahora, la FGE no ha emitido un comunicado ampliado y mantiene reserva sobre el avance de las diligencias.

Colectivos de búsqueda piden información

Colectivos de búsqueda del sur de Veracruz acudieron nuevamente al sitio para solicitar información oficial. Familiares de personas desaparecidas expresaron su preocupación ante la posibilidad de que entre los restos se encuentren víctimas originarias de municipios como Chinameca, Cosoleacaque y el propio Jáltipan, zonas que en años recientes han registrado un incremento en reportes de desaparición.

Lo único que pedimos es que nos digan la verdad y que nos permitan saber si hay pertenencias o rasgos que puedan ayudarnos”, señaló una de las buscadoras que permanece en el perímetro del predio.

El sur de Veracruz es una de las regiones con mayor número de hallazgos de fosas clandestinas. En los últimos cinco años, colectivos han documentado decenas de puntos de inhumación en municipios como Sayula de Alemán, Oteapan, Cosoleacaque y Acayucan, lo que ha derivado en el reforzamiento de la presencia de autoridades forenses y de seguridad.

Mientras continúan los trabajos en El Cocuital, las familias esperan que la Fiscalía proporcione información oficial que permita avanzar en los procesos de identificación y, posteriormente, en la entrega de los restos conforme a los protocolos legales.

