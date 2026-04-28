Habitantes bloquean carretera en Hidalgo por alza en robo de autos

Habitantes del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, realizaron una protesta que derivó en el cierre total de la carretera federal México–Laredo, a la altura de la comunidad de La Reforma, en las inmediaciones de la Agencia del Ministerio Público.

La movilización fue convocada por vecinos inconformes ante el incremento de robos de vehículos en la zona, situación que —aseguran— ha sido desatendida por las autoridades que encabeza el alcalde Emanuel Hernández Pascual.

Con pancartas y presencia sobre la vía, los manifestantes bloquearon ambos sentidos de la carretera, provocando severas afectaciones a la circulación.

De acuerdo con los denunciantes, varios de los robos se han registrado en el estacionamiento de una tienda departamental.

Señalan que, pese a los hechos, no han tenido acceso a grabaciones de videovigilancia ni del sistema C5 ni del establecimiento, lo que ha dificultado el seguimiento de los casos.

El cierre obligó a decenas de automovilistas a detenerse por tiempo indefinido o a buscar rutas alternas para continuar su trayecto.

En el lugar se desplegaron elementos de seguridad, quienes permanecen atentos para evitar confrontaciones y mantener el orden.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si existe diálogo formal entre autoridades y manifestantes, ni el tiempo estimado para la reapertura de la vialidad.

JCS