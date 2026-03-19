Hidalgo reporta 89 casos de gusano barrenador; no se reportan sacrificios

Autoridades de Hidalgo confirmaron la presencia del gusano barrenador ganadero (GBG) en 89 animales del estado, de los cuales 54 continúan activos y reciben seguimiento especializado. Hasta el momento no se han registrado muertes ni sacrificios, y los animales tratados pueden retomar su actividad productiva normal.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo (Saderh), Napoleón González Pérez, encabezó una mesa de trabajo con representantes de Senasica, la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, así como la Unión Ganadera del estado, para coordinar la atención de los brotes.

Entre las acciones implementadas destacan la capacitación a productores en 21 municipios, priorizando las zonas cercanas a casos confirmados, así como distribución de materiales informativos y simplificados para garantizar la correcta atención del GBG.

También la coordinación obligatoria con presidencias municipales para el seguimiento uniforme de los casos y participación de médicos veterinarios zootecnistas especializados en la atención y control del gusano.

Las autoridades recomiendan a los productores reportar de inmediato cualquier caso sospechoso, ya que el comportamiento del insecto muestra variaciones recientes que exigen protocolos actualizados y análisis de muestras.

En Veracruz reportan ocho casos de miasis en humanos

A principios de marzo, a diez meses del primer brote de gusano barrenador detectado en bovinos en Las Choapas, la infestación alcanzó a la población humana. La Secretaría de Salud federal confirmó ocho casos de miasis en Veracruz, provocados por la mosca Cochliomyia hominivorax, cuyas larvas se alimentan de tejido vivo en mamíferos, incluidos los humanos.

Los contagios se distribuyen en ocho municipios del sur, centro, norte y región montañosa del estado: Coatzacoalcos, Zaragoza, Veracruz, Tierra Blanca, Coatepec, San Andrés Tuxtla, Tecolutla y Huatusco. La mayoría de los pacientes son adultos mayores con comorbilidades que requirieron hospitalización.

En Tierra Blanca, un hombre de 80 años fue ingresado a un hospital; en Coatzacoalcos, un paciente de 67 años también fue hospitalizado; y en Zaragoza, un hombre de 78 años recibió tratamiento ambulatorio.

En la región Centro-Sur, San Andrés Tuxtla registró a un hombre de 79 años que requirió atención hospitalaria.

En el puerto de Veracruz, un hombre de 89 años con enfermedad renal fue internado. En el norte, Tecolutla reportó un caso grave en un hombre de 64 años.

En la zona montañosa, Coatepec confirmó el contagio en una mujer de 39 años con obesidad, mientras que en Huatusco un hombre de 66 años fue hospitalizado.

A nivel nacional, el boletín epidemiológico federal reporta 180 casos confirmados de miasis en humanos. Chiapas encabeza la lista con 113 contagios, seguido de Yucatán (20), Oaxaca (14), Veracruz (8) y Quintana Roo (8). Campeche, Tabasco, Guerrero y Estado de México registran cinco casos cada uno, y Puebla uno.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en mayo concluirá la construcción de la planta de producción de moscas estériles en Chiapas, herramienta clave para frenar la reproducción del gusano barrenador. El proyecto se complementa con trampas elaboradas con apoyo del programa Sembrando Vida para reducir la población de moscas fértiles en zonas ganaderas.

Sheinbaum señaló que la reapertura de la frontera para la exportación de ganado bovino dependerá de la evaluación del gobierno de Estados Unidos.

jcp