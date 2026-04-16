Se eleva a 10 el número de animales de vida silvestre con miasis por gusano barrenador

Un venado cola blanca (Odocoileus virginianus), con miasis en la base de sus astas, es el caso confirmado número 10 de animales de vida silvestre con presencia de Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax).

De acuerdo con fuentes consultadas por Excélsior, el hallazgo se realizó el pasado 25 de marzo en el municipio de Ixtaczoquitlán, en el centro de Veracruz, en la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), "El Pochote".

Con este reciente descubrimiento, suman cuatro casos de animales en vida libre con Gusano Barrenador del Ganado (aguililla caminera; paloma común, mono saraguato y tapir centroamericano), así como seis animales silvestres bajo cuidado profesional (búfalo de agua, tres ciervos rojos y dos venados cola blanca).

Los estados donde se han presentado estos 10 casos de miasis son: Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Chiapas.

El único ejemplar que murió por complicaciones en las heridas con gusanera fue el mono saraguato, en Palenque, Chiapas, todos los demás, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sanaron de las lesiones.

Según datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), de mayo de 2024 a la fecha, se han notificado un total de 55 casos sospechosos en fauna silvestre, dando como resultado 10 casos positivos y 45 negativos.

Casos de gusano en el país Foto: Especial

JCS