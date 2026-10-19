Corte ratifica desistimiento de amparo contra nacimientos navideños

Por mayoría de ocho votos contra uno, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el desistimiento del amparo que presentó un ciudadano yucateco en contra la instalación de nacimientos y adornos navideños en edificios públicos.

En su proyecto del amparo en revisión 214/2022, la ministra Sara Irene Herrería propuso que, pese al desinterés de quejoso, el caso se debía revisar por tratarse de interés público.

En un asunto de interés y trascendencia, que ya fue atraído para resolución en la Suprema Corte, la mera voluntad de quien promovió o recurrió es insuficiente para que tal desistimiento se acuerde favorablemente.

De modo que quien pretenda desistirse tiene la carga procesal de poner a consideración, de esta Suprema Corte, la causa que lo justifique; si como ocurre en el presente caso, tal justificación no se expuso ni se advierte de oficio, entonces se debe continuar con el procedimiento y resolverse el asunto”, planteó la ministra ponente, Herrerías Guerra.

El amparo Grinch

En 2020, una organización encabezada por Miguel Fernando Anguas Rosado, presentó un amparo en contra de la colocación de la representación del “Nacimiento de Jesús” y otros adornos navideños en edificios públicos del municipio de Chocholá, en Yucatán, conocido como “el amparo Grinch”, el que llegó a la SCJN.

En la pasada integración del Máximo Tribunal, el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca elaboró un proyecto en el que se propuso conceder el amparo al quejoso, debido a que la colocación de los adornos navideños violaba la libertad religiosa y la pluralidad ideológica.

Sin embargo, en junio de 2023, Anguas Rosado se desistió del amparo, con el argumento de que era víctima de amenazas, lo que fue posponiendo la resolución definitiva del asunto.

Durante la discusión del proyecto de la ministra Herrerías Guerra, este lunes, los integrantes de la Corte establecieron que la Constitución y la Ley de Amparo establece las reglas para no continuar con un asunto, cuando se presenta un desistimiento.

Considero que debe reconocerse la eficacia jurídica el desistimiento presentado y ratificado por el quejoso, en atención a las siguientes consideraciones: primero, el desistimiento constituye una manifestación del principio de instancia de parte agraviada.

La ministra Yasmín Esquivel consideró que “el artículo 107, fracción primera, de la Constitución federal, establece que el juicio de amparo se seguirá, siempre, a instancia de parte agraviada, principio que constituye una de las bases fundamentales de nuestro sistema de justicia constitucional”.

La parte quejosa válidamente puede desistirse del juicio de constitucionalidad en cualquier etapa de éste, siempre que no se haya emitido, por supuesto, la sentencia ejecutoriada conducente”, comentó el ministro Giovanni Figueroa.

SCJN atrae amparos en caso de saxofonista Elena Ríos

Por mayoría, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer los amparos promovidos por los implicados en la agresión con ácido contra la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, entre ellos el exdiputado local Juan Antonio Vera Carrizal.

El 9 de septiembre de 2019, la artista oaxaqueña fue atacada con ácido, lo que le provocó lesiones graves y permanentes, por lo que señaló como autor intelectual a su expareja, Vera Carrizal, y al hijo de este, Juan Antonio Vera Hernández, quien actualmente es prófugo de la justicia.

Luego de que Vera Carrizal se entregó voluntariamente a las autoridades, fueron detenidos Rubicel Hernández Ríos y Rubén Loaeza Chárrez, imputados como autores materiales de la agresión.

Revocan absolución de Vera Carrizal

El juez José Gabriel Ramírez Montaño, en la audiencia celebrada el 14 de agosto de 2024, absolvió a Vera Carrizal y a sus coacusados en un caso de intento de feminicidio.

Pero ese mismo día, el Poder Judicial de Oaxaca anunció que la jueza María Antonia Esteva Domínguez asumía la titularidad del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca.

La nueva titular del juzgado notificó que quedaba sin efecto la libertad otorgada a los imputados, lo que se comunicó al director del Centro Penitenciario Varonil de Tanivet. Por ello, Vera Carrizal y sus coacusados promovieron el amparo que este lunes fue atraído por el Máximo Tribunal.