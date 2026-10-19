Matan a balazos a hombre de 43 años afuera de su casa

Un hombre de 43 años perdió la vida la mañana de este lunes luego de llegar a las instalaciones de la Cruz Roja para recibir atención médica por una herida de arma de fuego que sufrió durante un ataque en la colonia Hidalgo, en Monterrey.

La víctima, identificada como Edgar, fue trasladada por su pareja en un automóvil particular hasta la base de la institución, ubicada en el cruce de la avenida Alfonso Reyes y Henri Dunant, en la colonia Del Prado. Sin embargo, el hombre ya no presentaba signos vitales al llegar, por lo que no fue posible brindarle atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando Edgar se encontraba afuera de su domicilio, en el cruce de las calles Sendero de los Lirios y Rodrigo Zuriaga, donde fue atacado a balazos por al menos una persona armada.

El agresor habría realizado varias detonaciones contra el hombre y después escapado del sitio, mientras la víctima quedó lesionada por los impactos de bala.

Ante la gravedad de las heridas, su pareja lo subió a un automóvil Nissan Platina gris y condujo hasta las instalaciones de la Cruz Roja con el objetivo de que recibiera atención de emergencia.

El vehículo ingresó al área de estacionamiento destinada a las ambulancias. Edgar viajaba en el asiento del copiloto, pero, al llegar al lugar, ya no presentaba signos vitales, por lo que no fue posible salvarle la vida.

Personal de la institución intentó auxiliarlo; sin embargo, el hombre falleció dentro del automóvil antes de que pudiera recibir atención médica.

El reporte del caso fue recibido por las autoridades alrededor de las 11:37 horas, luego de que se informara sobre la llegada de una persona herida por proyectil de arma de fuego a la base de la Cruz Roja.

Tras confirmarse el fallecimiento, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones iniciaron las indagatorias para esclarecer el ataque y determinar quién o quiénes participaron en la agresión.

Los investigadores se trasladaron al punto donde Edgar fue baleado, en la colonia Hidalgo, para recabar indicios y establecer cómo ocurrió el atentado. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del agresor ni el motivo del ataque.

El cuerpo quedó sujeto a los procedimientos correspondientes para la realización de las diligencias periciales y su posterior traslado por parte de las autoridades competentes.

La Fiscalía estatal continuará con las investigaciones para reconstruir lo ocurrido y ubicar a los responsables del homicidio.