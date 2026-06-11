Guadalajara se vuelca al Mundial 2026; miles abarrotan el Fan Festival frente a la Catedral

Mientras el Estadio Azteca concentraba las miradas del planeta con la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el corazón de Guadalajara se convirtió este jueves en una auténtica fiesta futbolera. Miles de aficionados llenaron la Plaza de la Liberación y sus alrededores para seguir el arranque del torneo en el FIFA Fan Festival, instalado frente a la emblemática Catedral Metropolitana.

La imagen aérea del centro histórico tapatío mostró una marea humana reunida ante una pantalla monumental colocada entre la Catedral y el Teatro Degollado, donde familias enteras, turistas y aficionados vestidos con los colores de la Selección Mexicana siguieron la ceremonia de apertura y el partido inaugural.

El Fan Festival de Guadalajara abrió oficialmente sus puertas este 11 de junio y permanecerá activo durante los 39 días que durará la Copa del Mundo. En este espacio gratuito se transmitirán los 104 encuentros del torneo, además de ofrecer actividades culturales, gastronómicas y espectáculos para visitantes nacionales y extranjeros.

Reproducir El Fan Festival de Guadalajara abrió oficialmente sus puertas este 11 de junio y permanecerá activo durante los 39 días que durará la Copa del Mundo.

Previo a la inauguración, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, realizó un recorrido por las instalaciones y aseguró que la entidad está lista para recibir a miles de visitantes durante la justa mundialista. El mandatario destacó que Guadalajara busca consolidarse como “la sede más mexicana” del Mundial y resaltó las obras de infraestructura, movilidad y renovación urbana realizadas en los últimos meses como parte del legado del torneo.

“Es espectacular; lo más bonito es que va a ser gratuito y esperamos la presencia de muchísimas personas para disfrutar de los partidos y del Centro Histórico”, expresó Lemus durante la supervisión del recinto.

Para garantizar la seguridad durante el Mundial, el gobierno estatal informó que desplegará más de 17 mil elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, además de personal de Protección Civil, servicios médicos y atención turística.

México hace historia al convertirse en el primer país que alberga tres Copas del Mundo, después de las ediciones de 1970 y 1986. En esta ocasión comparte la organización con Estados Unidos y Canadá, en el primer Mundial celebrado por tres naciones y con la participación de 48 selecciones.

Mientras la ceremonia inaugural se desarrollaba en la Ciudad de México con presentaciones musicales de artistas nacionales e internacionales, Guadalajara vivía su propia celebración. Las campanas de la Catedral, los cánticos de los aficionados y el ambiente festivo confirmaron que la capital jalisciense ya se encuentra inmersa en la mayor fiesta del futbol mundial.