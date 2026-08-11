Beatriz Mojica suma respaldo de fundadores de Morena en Chilpancingo

Durante una caminata de dos kilómetros por 12 colonias de la capital de Guerrero, la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, recibió el respaldo explícito de fundadores del partido e impulsó una agenda enfocada en las juventudes. En el marco de la Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía realizada este lunes 11 de agosto de 2026, la política cerró filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y propuso la implementación de proyectos productivos, así como la ampliación de las becas del gobierno federal hasta el nivel licenciatura para frenar la migración de los estudiantes locales.

En el recorrido casa por casa y comercio por comercio por colonias como PRI, Figueroa Mata, El Faro, Pradera y Universitarios, el fundador morenista Regino Parra Valente expresó: "Estamos con usted, tiene nuestro apoyo, los habitantes de la colonia del PRI estamos con Beatriz Mojica". En respuesta, la consejera reconoció la gestión de Adelina Peña Marcial, presidenta del sector, y reafirmó su compromiso de escuchar las demandas territoriales en cada rincón del estado.

Mojica Morga subrayó que Chilpancingo debe consolidarse como la capital estudiantil de la entidad mediante el fortalecimiento de la infraestructura y el respaldo a las causas juveniles. "Necesitamos proyectos productivos para los jóvenes, mejoras en infraestructura y que las becas del gobierno federal cubran hasta el nivel de licenciatura para que no tengan que emigrar", sostuvo la representante partidista.

El encuentro contó con el respaldo de referentes fundadores como Rosita de Jesús Hernández, Raymundo Falcón García, la profesora Natividad Muñoz Nava, Maricela Núñez Trujillo, Armando Patrón Porras, Adolfo Ortiz Navez y Araceli Rojas Dircio, además de dirigentes sociales y comités de desarrollo comunitario. La consejera nacional concluyó reiterando que la transformación requiere un trabajo constante a ras de suelo para brindar soluciones concretas a las familias vulnerables de la demarcación.