Granada de humo explota y lesiona a menor en Parque de la Libertad en Tuxtla Gutiérrez

Un niño resultó lesionado tras la detonación accidental de una granada de humo perteneciente a un elemento de de la Guardia Estatal de Chiapas en el Parque de la Libertad, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles en el área de puestos de artesanías del citado parque. De acuerdo con los primeros reportes, el artefacto, que formaba parte del equipo táctico de un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), se activó a la altura del abdomen del menor de edad.

Testigos en la zona, entre ellos vendedores de artesanías y boleros, señalaron que el elemento policial manipulaba el artefacto antes de la detonación. Según los testimonios recolectados en el lugar, el agente presuntamente "jugaba" con la granada cuando esta se le resbaló de las manos. Al impactar contra el suelo, el objeto se activó cerca del menor, provocándole una lesión en la región abdominal.

Tras la explosión, la zona fue acordonada por los propios comerciantes y transeúntes, quienes solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia. Minutos después, elementos de diversas corporaciones arribaron para resguardar el perímetro y facilitar el acceso a los paramédicos.

Postura oficial de las autoridades

La SSyPC informó, a través de una tarjeta informativa, que el hecho fue calificado como un "incidente" y aseguró que se aplicaron de forma inmediata los protocolos de atención médica para trasladar al niño a un nosocomio cercano.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas confirmó el inicio de una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades no han precisado si el agente involucrado fue puesto a disposición del Ministerio Público o si únicamente enfrenta un proceso ante la instancia de Control Interno de la corporación.

Protocolos de manejo de artefactos no letales

El uso de granadas de humo y agentes químicos por parte de las fuerzas estatales está regulado por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Estos dispositivos son considerados "armas menos letales"; sin embargo, su almacenamiento y portación exigen medidas de seguridad estrictas para evitar activaciones accidentales.

El reglamento interno de la policía estatal estipula que cualquier mal uso del equipo táctico que derive en lesiones a civiles debe ser sancionado tanto de forma administrativa como penal.

RLO