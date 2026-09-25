Semar detiene en Ecatepec a integrante del CJNG vinculado con homicidio y extorsión

Trabajos de inteligencia naval de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) permitieron la captura, en Ecatepec de Morelos, de Irving Hernández Nonato, identificado por las autoridades como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y generador de violencia de tercer nivel en municipios del Valle de México.

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La detención se realizó en la colonia Panorámica, durante un operativo coordinado en el que participaron elementos de la Región Naval Central, personal de la Fuerza de Tarea Ecatepec y autoridades municipales.

El seguimiento del sospechoso se efectuó a partir del intercambio y análisis de información en mesas de inteligencia interinstitucionales, con participación de autoridades ministeriales.

De acuerdo con las investigaciones, Hernández Nonato estaría relacionado con actividades de delincuencia organizada, extorsión en diversas modalidades, incluido el esquema conocido como “gota a gota”, tráfico y acopio de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, narcotráfico, despojo, robo a transporte de carga y homicidio.

Una vez ubicado, los agentes verificaron sus datos en las plataformas institucionales y confirmaron que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

El mandamiento judicial está relacionado con un caso en el que la víctima habría sido decapitada después de ser privada de la vida y posteriormente se habría dejado un mensaje intimidatorio dirigido a la población.

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Tras su aseguramiento, elementos de la Semar y de la Policía Municipal de Ecatepec, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), cumplimentaron la orden de aprehensión.

La captura forma parte de los operativos desplegados por autoridades federales, estatales y municipales para localizar a objetivos prioritarios presuntamente vinculados con estructuras criminales que mantienen presencia en Ecatepec, Coacalco y otros puntos de la zona metropolitana.

Irving Hernández Nonato quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme al desarrollo del proceso penal y de las investigaciones relacionadas con los delitos que se le atribuyen.