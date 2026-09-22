¡Le echó mucha leña al fuego! Empleado casi rostiza negocio en su primer día

En Tlaxcala, un empleado en su primer día de trabajo provocó un incendio en el interior de un conocido establecimiento de pollos a la leña, ubicado en la capital del estado.

Aparentemente, un error humano del nuevo empleado estuvo a punto de que el conocido establecimiento fuera consumido por las llamas. La rápida intervención de los empleados, de las autoridades municipales, bomberos y vecinos evitó que el incendio se propagara rápidamente.

Los vecinos de la zona, al ver el humo y la desesperación de los trabajadores, inmediatamente se coordinaron y lograron evitar que las llamas se propagaran por todo el local.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al lugar para tomar el control de la situación, sofocando la emergencia por completo y enfriando la zona.

Una vez que el fuego fue controlado en su totalidad, los bomberos realizaron una inspección en el local para descartar que el fuego se reactivara.