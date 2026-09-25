La Barredora está "muy mermada" y dividida en dos facciones

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, aseguró que la organización criminal La Barredora está "muy mermada" y que actualmente está dividida en dos grupos.

Al participar en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, desde Villahermosa, Tabasco, el titular de Seguridad federal explicó que La Barredora está dividida en dos: un grupo liderado por un sujeto apodado "El Prada" y por el otro, un hombre conocido como "La Mosca".

"Está muy mermada esa organización, prácticamente está partida en dos, primero se partió en cuatro, mencionamos todas las detenciones que se han realizado y ahorita está partida en dos con un sujeto apodado 'El Prada' y otro de otro lado que se llama 'La Mosca'", indicó.

Omar García Harfuch reconoció el trabajo de las policías de Tabasco, a quienes atribuyó parte del trabajo del combate al crimen organizado, tras los cambios de mando.

"Ha habido muchísimas detenciones. Quiero mencionar que el esfuerzo que ha hecho la policía estatal, los policías de aquí de Tabasco, no es de que se haya detenido a ciertos mandos de los que fueron de la Secretaría y cambió toda la policía, de ninguna manera, son los mismos policías valientes de aquí de Tabasco que con un cambio de mando y con una instrucción distinta cuando la señora Presidenta informó el reforzamiento, son ellos quienes han combatido también al crimen organizado aquí mismo", destacó.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de septiembre de 2026, en Tabasco fueron detenidas más de 6 mil 500 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 2 mil armas de fuego, más de 39 mil 800 cartuchos, 2 mil 600 cargadores y 13 toneladas de droga.