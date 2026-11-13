Golpe de 2 mil 638 millones de pesos al narcotráfico en Michoacán

Diversos operativos en Chihuahua, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán derivaron en el aseguramiento de droga, armas y la destrucción de un laboratorio clandestino.

Uno de los principales aseguramientos ocurrió en Aquila, Michoacán, donde militares y guardias nacionales descubrieron un laboratorio clandestino en la comunidad de Cachán de Echeverría.

En el inmueble fueron localizados 7 mil 247 litros y 2 mil 425 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para producir metanfetamina, además de seis reactores de síntesis orgánica, tres destiladores y 20 tanques de gas LP.

Las instalaciones fueron inhabilitadas y las autoridades estimaron una afectación económica de 2 mil 540 millones de pesos para los grupos delictivos.

En otra intervención, realizada en Panzacola, municipio de Carácuaro, efectivos federales encontraron un punto de almacenamiento de precursores químicos, donde aseguraron 3 mil 800 litros y una tonelada de sustancias destinadas a la fabricación de metanfetamina. El valor estimado de lo decomisado ascendió a 98 millones de pesos.

En Sinaloa, elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal localizaron 149 kilogramos de metanfetamina y un vehículo en el poblado El Tule, municipio de Culiacán.

Mientras tanto, en El Roble, Mazatlán, dos personas fueron detenidas en posesión de dos armas de fuego, ocho cargadores, 210 cartuchos, dosis de metanfetamina y marihuana, así como equipo de protección balística.

En Chihuahua, militares capturaron a dos personas en Puerto de Talayotes, municipio de Guadalupe y Calvo. Durante la intervención aseguraron dos armas largas, 14 cargadores, 420 cartuchos, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.

Por su parte, agentes de la FGR y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron 4 mil 220 cartuchos escondidos en una transmisión automotriz en General Escobedo, Nuevo León.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, personal del Ejército aseguró dos fusiles, 58 cargadores, más de 2 mil cartuchos, tres chalecos tácticos y un vehículo con reporte de robo, durante un operativo en la colonia Villas de San Miguel.

En Puebla, elementos de Marina y Policía Estatal detuvieron a otras dos personas en la localidad de San José, municipio de Chietla. Les decomisaron dosis de cristal y marihuana, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y un automóvil.