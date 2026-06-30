Golpe al “Huachicoleo del Agua” en Oaxaca: 66 pozos clausurados y cuatro detenciones

En acciones contundentes para combatir el llamado “Huachicoleo del Agua”, en el estado de Oaxaca, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) logró la clausura de 66 pozos, cinco invasiones en zonas federales, cuatro bancos de materiales pétreos y tres suspensiones de actividades por descarga de aguas residuales, así como el aseguramiento de pipas y maquinaria pesada.

En entrevista con Excélsior, Julián Rubén Ríos Ángeles, director del Organismo de Cuenca Pacífico Sur de la Conagua, reveló que entre octubre de 2024 y junio de 2026, se realizaron 329 visitas de inspección, principalmente en aprovechamientos de aguas subterráneas y aprovechamientos de aguas superficiales en la entidad.

Detalló que 48 pozos se clausuraron en el acuífero de Valles Centrales, que es el más presionado, ocho en el acuífero de Tehuantepec, seis en el acuífero de Miahuatlán, y cuatro en el acuífero Colotepec-Tonameca, en la costa.

Destacó que con el volumen recuperado de más de 100 mil metros cúbicos de agua, que era vendida en carros tanque, alcanza para abastecer a alrededor de 600 familias, que carecen del recurso.

El ingeniero Ríos Ángeles señaló que como parte de estos operativos se revocaron 45 títulos de concesión, que es agua que se puede reasignar más adelante, y se aplicaron multas por un monto superior a los cinco millones de pesos.

Además de que con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca, se detuvieron a cuatro personas en flagrancia.

“Lo más importante es que la gente tenga conciencia de que el cuidado y uso correcto del agua es prioritario, para que logremos que el recurso sea suficiente para todos, pero lo más importante es que el acuífero de Valles Centrales, que es donde hay mayor población, lo tengamos en equilibrio”, manifestó.

Máquina asegurada Foto: Conagua

El director del Organismo de Cuenca Pacífico Sur, adelantó que en lo que resta del año se tienen programadas otras 173 visitas de inspección, principalmente a aprovechamientos de aguas subterráneas en Valles Centrales, por lo que hizo un llamado a quienes hacen un uso indebido del recurso a acercarse a la Conagua.

Recordó que todos los pozos para aprovechamiento requieren de una concesión por parte del gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua.

“Todo volumen que sea utilizado, debe ser un volumen que se registre y que esté debidamente cuantificado, por lo que hay que acudir a la Conagua para que nosotros podamos apoyarlos y orientarlos de la mejor manera, y en la medida que sea posible, regularizar un aprovechamiento o en la medida que la disponibilidad del acuífero nos permita, otorgar concesiones nuevas, pero siempre vamos a dar preferencia a las concesiones para el consumo humano y posteriormente para uso agrícola”, indicó.