Pobladores de Oaxaca bloquean carretera federal por falta de luz

Debido al apagón masivo que afecta a cientos de familias zapotecas hace casi una semana, habitantes de las comunidades de Monte Águila, San Antonio Tutla y Ejido Madero, Oaxaca, bloquearon la carretera federal 185 Transístmica, tramo Sayula de Alemán- Matías Romero.

La protesta dejó incomunicada la zona norte del Istmo de Tehuantepec con el estado de Veracruz.

La manifestación responde a un apagón masivo que afecta a cientos de familias desde hace cinco días.

Refieren que la inacción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) afecta en sus actividades cotidianas.

“La falta de electricidad impacta en las actividades cotidianas de la comunidad: la conservación de alimentos, el suministro de agua mediante equipos de bombeo, actividades escolares, actividades comerciales y quehaceres del hogar, entre otras”, coinciden las personas afectadas.

La Policía Vial Estatal informó que el bloqueo inició alrededor de las siete de la mañana en el kilómetro 168 de la carretera 185 Transístmica, en el punto conocido como Las Malvinas, antes de la población de Palomares.

Representantes comunitarios señalaron que la vía del diálogo institucional se agotó tras decenas de oficios ignorados por la empresa del Estado.

Asimismo, al paso de las horas otras comunidades se han sumado a la protesta como es el caso de San Juan Mazatlán, que determinó participar activamente en el bloqueo de la carretera Transístmica.

“El bloqueo indefinido será la única forma de obligar a los directivos de la CFE a realizar las reparaciones necesarias”, advirtieron.