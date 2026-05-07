Tamaulipas transformando familias

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal encabezó junto a la presidenta del DIF local, María de Villarreal, la Brigada “Transformando Familias”, en la que más de 3 mil 500 personas se reunieron para recibir servicios, apoyos y convivir en el marco de la celebración del Día de las Madres.

La Cuarta Transformación nos enseñó algo fundamental: el poder solamente tiene sentido cuando se pone al servicio del pueblo y servir al pueblo significa escuchar, acompañar y responder. Significa gobernar con sensibilidad, con honestidad y con profundo sentido humano”, expresó.

Afirmó que el proceso de transformación que vive México debe consolidarse desde una visión profundamente humanista, cercana a la gente y comprometida con las personas que más lo necesitan.

María de Villareal Excélsior

Ante familias de distintas regiones de la entidad, presidentes municipales, integrantes del gabinete estatal, representantes educativos y madres tamaulipecas, Villarreal Anaya sostuvo:

Hoy tenemos gobiernos que entienden que el desarrollo debe sentirse en la vida de las personas. Gobiernos que saben que una obra no solamente es concreto, varillas o cemento, sino bienestar para una familia; que un programa social no es un favor político, sino una herramienta de justicia social”.

En su mensaje, el gobernador Villarreal Anaya reiteró que la cercanía entre gobierno y ciudadanía será fundamental para consolidar la transformación en Tamaulipas.

María de Villareal Excélsior

Mientras mantengamos la unidad, la cercanía y el compromiso de servir con amor al pueblo, Tamaulipas seguirá avanzando”, aseveró.

En este marco, el mandatario tamaulipeco resaltó el esfuerzo conjunto con la Universidad Autónoma de Tamaulipas para ampliar el acceso de jóvenes a la educación media superior y superior, dijo que la mitad de los estudiantes matriculados reciben apoyos de las instituciones como parte de la estrategia para abrir mayores oportunidades a las nuevas generaciones.

También destacó el trabajo territorial que realiza el DIF Tamaulipas bajo la conducción de María de Villarreal, llevando atención y programas sociales a las distintas regiones del estado, especialmente a comunidades que históricamente permanecieron alejadas de los servicios institucionales.

En ese contexto, reconoció el papel de las madres tamaulipecas como eje de la cohesión familiar y social, señalando que detrás de cada familia que sale adelante existe el esfuerzo, sacrificio y amor de una mujer comprometida con el futuro de sus hijos.

Por su parte, la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, resaltó el enfoque de paz y convivencia que impulsa el organismo.