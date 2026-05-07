Localizan a seis adolescentes que escaparon de casa hogar del DIF en Oaxaca 

Luego de la activación inmediata de los protocolos de búsqueda y a la colaboración interinstitucional con las corporaciones de seguridad, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) localizó sanos y salvos a seis adolescentes que se escaparon de la casa hogar del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) el miércoles 6 de mayo.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL) coordinó con fuerzas estatales y federales el rastreo y vigilancia que prosperó con la ubicación del grupo en el fraccionamiento Ciudad Yagul en el municipio conurbado de Tlacolula de Matamoros, al oriente de la capital.

Los jóvenes Brayan D.A., (13 años), Diego A.,(15 años),Dylan J.G., (15 años), Catalina S., (15 años), Cecilia P., (17 años) y Esperanza Ch., (17 años), serán restituidos con las asistencias correspondientes, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos humanos y el interés superior de la niñez.

“La prioridad absoluta es reintegrarlos a un ambiente donde su seguridad y dignidad no estén vulnerados”, subrayó la Fiscalía de Oaxaca.

Las autoridades pedían a la población reportar cualquier dato de los menores a los números 800 00 77628 o al móvil 951 164 64 34.

Los adolescentes localizados Foto: Especial

JCS