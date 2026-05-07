Monreal va contra el streaming: propone eliminar pago extra por quitar anuncios

El diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa de ley para eliminar los costos extras que las plataformas de streaming solicitan para retirar la publicidad de su catálogo de material audiovisual.

De acuerdo con el líder de los diputados de Morena, este tipo de ‘dark patterns’ en las suscripciones a plataformas como Disney+, Netflix y Prime Video, entre otras, "buscan manipular las decisiones de las y los usuarios" al exigir un pago extra para retirar anuncios.

Los “dark patterns” (patrones oscuros) son interfaces de usuario cuya intención es engañar, manipular o inducir a las personas consumidoras a llevar a cabo acciones como comprar productos extras, suscribirse a servicios o compartir datos personales.

Este tipo de prácticas dificulta acciones sencillas como cancelar una suscripción y da prioridad a los objetivos de consumo en lugar de atender la experiencia del usuario, por lo que especialistas en desarrollo de apps consideran estos patrones poco éticos.

Así, la iniciativa presentada por Ricardo Monreal busca eliminar el “costo extra” que el streaming solicita para retirar este tipo de publicidad

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados calificó al pago extra en las plataformas de streaming como una “trampa” que manipula a los usuarios de las aplicaciones digitales.

Por ello, agregó, se requieren marcos regulatorios más estrictos que garanticen la transparencia y así evitar posibles abusos.

“A mí me gusta el basquetbol y no puedo ni quiero pagar más por verlo sin interrupción. Antes no se hacía eso, es una trampa ahora de las plataformas que vamos a exigir que se elimine”, dijo Ricardo Monreal al presentar la iniciativa.

La propuesta incluye reformas a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

El objetivo es evitar prácticas engañosas por parte de las plataformas digitales y proteger tanto a los usuarios como usuarias con suscripción a estos servicios de streaming.