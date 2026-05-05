Gobierno de Estados Unidos reconoce a presidenta Claudia Sheinbaum

La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, reconoció la cooperación y eficiencia del Gobierno de México para combatir el tráfico de drogas.

El Gobierno de Estados Unidos aceptó a través de la funcionaria estadounidense, la estrategia del Gobierno mexicano de colaboración entre ambas naciones.

En entrevista con Fox News, la directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, recordó operativo del Gobierno mexicano, del pasado

22 de febrero contra Nemesio Oseguera, “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien fue abatido. Sara Carter confirmó que Estados Unidos compartió información.

“Vimos lo que pasó en México, cuando compartimos inteligencia con el gobierno mexicano y vimos al gobierno mexicano actuar de inmediato contra “El Mencho” y fue abatido”, reconoció Sara Carter.

La funcionaria estadounidense aseguró que se continuarán estrechando los lazos con socios en el “hemisferio occidental” en favor de políticas que favorezcan a la ciudadanía.