Gobierno destaca reducción del 75% de los homicidios dolosos en Guanajuato

La presidenta Claudia Sheinbaum, informó que en Guanajuato se redujo 75% en el promedio de homicidios dolosos, al pasar de 12.7 en febrero de 2025 a 3.2 en agosto de 2026.

Al realizar su conferencia matutina, desde Irapuato, Guanajuato, la mandataria federal reconoció la coordinación con el gobierno estatal, para la reducción de dicho delito.

Quiero destacar la coordinación que hemos tenido con la gobernadora en todos los temas. Realmente ha sido una excelente coordinación. Ustedes saben que venimos de dos partidos políticos distintos pero eso no impide que hayamos tenido coordinación en absolutamente todo. No solamente en seguridad, sino en educación, en infraestructura, en el proyecto de Agua para Guanajuato, en todo hemos tenido excelente coordinación y yo agradezco mucho a Libia por este trabajo conjunto que hemos realizado", agregó "en seguridad, es realmente de reconocerse el trabajo coordinado que hemos tenido, hace ya casi 2 años vinimos a Guanajuato, nos pusimos de acuerdo con la gobernadora y dijimos: Tenemos que entrarle al tema de la seguridad juntas”.

La jefa del Ejecutivo enfatizó que esta reducción es resultado del trabajo coordinado en Atención a las Causas, las detenciones de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República (FGR), así como producto del fortalecimiento de la inteligencia e investigación y de la Guardia Nacional, lo que permitió disminuir la percepción de inseguridad de alrededor de 10 a 15 puntos. Actualmente, Guanajuato ocupa el cuarto lugar con mayor percepción de inseguridad, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

En su intervención, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que en Guanajuato el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año alcanzó su mínimo histórico desde 2018 debido a que pasó de 8.6 en 2024 a 4.0 en 2026. En cuanto al promedio diario de delitos de alto impacto, la entidad presentó una reducción del 43 por ciento al pasar de 41.8 en septiembre de 2024 a 23.8 en agosto de 2026.

La gobernadora panista, Libia Dennise García Muñoz Ledo, destacó que la reducción en los homicidios dolosos demuestra que se pueden dar resultados cuando se dejan de lado las diferencias de partido.