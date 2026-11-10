Estudiantes de la UAM condicionan fin del paro a auditoría de ASF y apertura de cuentas desde 2020

Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) exigieron que se solicite a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una revisión completa de los recursos ejercidos en las cinco unidades de la institución, además de transparentar el uso del presupuesto desde 2020.

La petición forma parte de un pliego unificado que la comunidad estudiantil de Xochimilco entregó este martes a las autoridades universitarias, en el que establece que el cumplimiento de sus demandas es condición indispensable para levantar el paro indefinido.

En el documento, los estudiantes piden que se giren oficios a la ASF para auditar las unidades Xochimilco, Iztapalapa, Azcapotzalco, Cuajimalpa y Lerma, con el propósito de esclarecer el ejercicio de los presupuestos en los años fiscales que puedan ser auditados. También plantean la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) si se advierte la probable comisión de algún delito.

En materia de transparencia, solicitan información desde 2020 sobre partidas presupuestales ejercidas y pendientes, gastos personales de directivos y funcionarios —como viáticos, automóviles, transporte y alimentación—, contratos de remodelación, adquisición de software, convenios, becas, contrataciones de personal académico, jubilaciones e inventarios de espacios universitarios.

Piden, además, que la UAM habilite en su página oficial un apartado permanente y actualizado cada año fiscal, con información precisa sobre ingresos, egresos, contratos, compras y pagos, entre otros rubros.

El pliego también exige que las autoridades de la Rectoría General y de las unidades emitan un pronunciamiento público y por escrito dirigido a la titular del Ejecutivo federal y al Poder Legislativo, para solicitar una ampliación presupuestal adicional a la ya asignada a la universidad.

Entre las demandas generales de la Unidad Xochimilco se encuentran la rehabilitación de sanitarios y mobiliario, mejoras en ventilación e iluminación, cobertura de internet en todos los horarios, más unidades de transporte para actividades académicas y prácticas de campo, así como ampliar los horarios de acceso y de la ruta del sendero seguro hacia el Metro Lomas Estrella.

En cuanto a la atención a la violencia, solicitan mesas privadas para revisar casos pendientes ante la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género (UPAVIG), mayor claridad en las rutas institucionales para presentar quejas y denuncias, y medidas para atender represalias y hostilidades contra estudiantes que hayan iniciado quejas contra personal académico.

El documento reúne demandas aprobadas por asambleas de licenciaturas de las tres divisiones de Xochimilco, además de posgrados, estudiantes de servicio social, en proceso de titulación y actividades deportivas. Incluye también apartados con peticiones específicas por carrera.

La comunidad estudiantil informó que entregó el pliego este martes a las 10:00 horas a la Rectoría General, la Rectoría de la Unidad Xochimilco y las divisiones académicas. Su comunicado establece un plazo de 48 horas hábiles para recibir respuesta.

Mientras tanto, la toma de instalaciones continuará de manera indefinida.