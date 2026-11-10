Prenden fuego a hombre en situación de calle en Aguascalientes

“Iba saliendo de mi casa y escuchaba gritos, escuchaba que él me gritaba a mí, que se quemaba y, pues, lo único que fuimos a hacer fue apoyarlo”; así fue como vecinos de la colonia José López Portillo, en Aguascalientes, auxiliaron a Jorge Alejandro, alias “El Pechereque”, un hombre en situación de calle a quien le prendieron fuego.

Los hechos se registraron a orillas del río San Pedro. El hombre, como pudo, acudió con los vecinos para pedir ayuda.

“Se venía arrastrando para apagarse las llamas y todo eso. En el pantalón, en la cabeza, en las axilas, en las manos. De hecho, traía plastas de plástico ya quemado y todo eso”, explicó Alexis Martínez, testigo de los hechos.

De acuerdo con los habitantes de la zona, un día antes había tenido problemas con un sujeto que le robaba y lo agredía.

Lo ven en la calle, lo ven solo, abusan de él, lo roban, lo tumban y él lo que hizo fue reclamar allá arriba, y el otro muchacho se le puso bravo, le sacó un palo”, agregó.

El hombre fue trasladado al Hospital Miguel Hidalgo para recibir atención médica, debido a que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en las extremidades superiores e inferiores.

Sentí mucha tristeza porque se considera un amigo, hermano, porque siempre estaba aquí conmigo; bajaba con él a ver si había comido”, añadió.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, hasta el momento no hay personas detenidas.

Acusan a pareja de brujería y la queman viva

Por Gaspar Romero

En otro caso de ataque con fuego registrado en Chiapas en septiembre pasado, un hombre y una mujer fueron linchados e incendiados tras acusarlos de brujería, en la comunidad Las Tacitas, del municipio de Ocosingo.

Un video que circula en redes sociales muestra como un grupo de hombres prenden fuego en el cuerpo a ambas personas.

En su momento solo el del sexo masculino ha sido identificado y se dijo que respondía al nombre de Nicolás y contaba con 50 años de edad; la otra persona, de sexo femenino, era al parecer su esposa.

En la grabación se observa el momento en que le arrojan gasolina y luego prenden fuego, sin que ninguna autoridad de la comunidad impidiera el hecho registrado el 22 de septiembre por la noche.

La comunidad Las Tacitas se ubica dentro de la zona de la biosfera Montes azules de la selva lacandona, una zona de difícil acceso. Las autoridades aún deben confirmar oficialmente las identidades y las circunstancias exactas de lo ocurrido.

El hecho causó indignación y preocupación, especialmente ante la información de que la pareja tenía hijos menores de edad, quienes quedaron en la orfandad y en situación de vulnerabilidad.

Otras de las versiones que ha circulado es que la pareja fue despojada de sus tierras y por lo tanto habría sido un acto de venganza. A su vez la Fiscalía para Asuntos Indígenas dio a conocer que inició la carpeta de investigación.

Otro caso, sucedió en San Juan Chamula, donde un joven de nombre Hugo, de 18 años de edad, fue encontrado calcinado a la altura del paraje Ch’ilim Jobeltik.