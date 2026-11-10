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Video: Camioneta del DIF atropella a un perrito en Tlaxcala

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que una camioneta del DIF atropella a una perrita en calles del municipio San Juan Totolac

Por: Miriam Bueno, Juan Carlos Ponce

En la grabación se observa cómo la camioneta disminuye su velocidad cuando aparece la perrita, pero en un movimiento artero, el conductor acelera y atropella a la perrita.
En la grabación se observa cómo la camioneta disminuye su velocidad cuando aparece la perrita, pero en un movimiento artero, el conductor acelera y atropella a la perrita.Foto: Especial

Una camioneta del DIF atropelló a una perrita en calles del municipio San Juan Totolac, en el estado de Tlaxcala; de acuerdo con lo que se ve en un video que circula en redes sociales, el conductor siguió su marcha y no se detuvo para auxiliar al animal.

En la grabación se observa cómo la camioneta disminuye su velocidad cuando aparece la perrita, pero en un movimiento artero, el conductor acelera y atropella al animal.

Las autoridades municipales de San Juan Totolac indicaron a través de un comunicado que “un vehículo oficial del DIF Municipal impactó de manera accidental a un canino”, pero que “la situación fue atendida de inmediato por el funcionario responsable”. 

Se explicó que se estableció un diálogo directo con los dueños del canino, con quienes se llegó a un acuerdo de manera pacífica y “solicitaron únicamente la disposición final apropiada de los restos”, situación que fue atendida por el personal administrativo.

Comunicado del DIF de San Juan Totolac
Comunicado del DIF de San Juan TotolacFoto: Especial

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