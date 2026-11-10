Video: Camioneta del DIF atropella a un perrito en Tlaxcala

Una camioneta del DIF atropelló a una perrita en calles del municipio San Juan Totolac, en el estado de Tlaxcala; de acuerdo con lo que se ve en un video que circula en redes sociales, el conductor siguió su marcha y no se detuvo para auxiliar al animal.

En la grabación se observa cómo la camioneta disminuye su velocidad cuando aparece la perrita, pero en un movimiento artero, el conductor acelera y atropella al animal.

Las autoridades municipales de San Juan Totolac indicaron a través de un comunicado que “un vehículo oficial del DIF Municipal impactó de manera accidental a un canino”, pero que “la situación fue atendida de inmediato por el funcionario responsable”.

Se explicó que se estableció un diálogo directo con los dueños del canino, con quienes se llegó a un acuerdo de manera pacífica y “solicitaron únicamente la disposición final apropiada de los restos”, situación que fue atendida por el personal administrativo.