Revelan nuevos detalles de la operación de la CIA en Chihuahua; habrían rebasado acuerdos oficiales

Una investigación publicada por The New York Times reveló detalles sobre una presunta colaboración entre agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y autoridades de seguridad del estado de Chihuahua para realizar operaciones contra grupos del narcotráfico, situación que se dio a conocer tras la muerte de dos agentes estadounidenses y dos policías mexicanos en un accidente ocurrido en abril.

El caso involucra al exfiscal y excomandante policial Guillermo Zuany Portillo, actualmente prófugo, y al exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, quien fue detenido y acusado por autoridades mexicanas.

De acuerdo con el reportaje, la CIA comenzó a trabajar con Guillermo Zuany Portillo, en 2025 para coordinar actividades relacionadas con el combate a cárteles de la droga en Chihuahua.

Según fuentes citadas por el medio, Zuany facilitó el contacto entre agentes estadounidenses y corporaciones policiacas estatales, participando en entrenamientos, operaciones tácticas y actividades de inteligencia dirigidas contra organizaciones criminales.

La investigación sostiene además que Zuany recuperó su visa estadounidense después de colaborar con las autoridades norteamericanas, pese a que anteriormente había sido objeto de señalamientos relacionados con presuntos vínculos con grupos criminales.

Operaciones habrían rebasado acuerdos oficiales

El reportaje señala que agentes de la CIA participaron en entrenamientos de fuerzas estatales, acompañaron operativos y aportaron inteligencia durante misiones contra organizaciones del narcotráfico.

Las actividades habrían ido más allá del intercambio de información y apoyo logístico que públicamente reconocía el gobierno mexicano como parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

La situación salió a la luz tras un operativo realizado en abril para localizar y destruir un laboratorio de metanfetaminas en una zona montañosa de Chihuahua.

Durante el regreso de la misión, una camioneta que transportaba a dos agentes estadounidenses y dos policías mexicanos cayó por un barranco de aproximadamente 90 metros y posteriormente explotó y los cuatro ocupantes fallecieron.

Las investigaciones en México concluyeron que se trató de un accidente, aunque el incidente permitió conocer la participación de agentes de inteligencia estadounidenses en actividades operativas dentro del estado.

Gobierno federal cuestionó presencia de agentes estadounidenses

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó públicamente su inconformidad tras conocerse los hechos y aseguró que su gabinete de seguridad no había sido informado sobre las actividades desarrolladas por la CIA en Chihuahua.

El gobierno federal sostiene que cualquier presencia operativa de personal estadounidense en territorio nacional requiere autorización federal y podría representar una violación a la legislación mexicana.

Tras las investigaciones abiertas por las autoridades estatales, se emitieron órdenes de aprehensión contra Guillermo Zuany Portillo y contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui.

Las autoridades los señalan por presuntamente permitir operaciones de la CIA sin autorización de las instancias federales correspondientes.

Jáuregui ha negado haber tenido conocimiento de la participación de agentes estadounidenses en operativos estatales y rechazó cualquier responsabilidad en los hechos.