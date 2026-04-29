Confirman primer caso de gusano barrenador en Coahuila

Coahuila registró el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en un bovino en un rancho del municipio de Castaños, en la región centro de la entidad.

La información fue confirmada por el Servicio de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

De acuerdo con la información, este miércoles se registran mil 621 casos activos de GBG en el país.

Veracruz encabeza la lista con 209 casos reportados; Puebla, 157, y Oaxaca, con 49 registros confirmados.

San Luis Potosí tiene 149 casos; Chiapas, 143; Tamaulipas, 123; Hidalgo, 116, y Yucatán, 98.

Por su parte, Quintana Roo tiene 58 casos; Guerrero, 46, y Morelos, 43.

A la lista se suman con menos casos Campeche y Colima, con 18 registros cada uno; Tabasco, 16; Nuevo León, 11, y Zacatecas, 6.

Coahuila registra un caso de gusano barrenador del ganado en Castaños.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, informó que la entidad se encontraba en alto riesgo de registrar los primeros casos, tras la detección de un bovino en Zacatecas a tan solo 20 kilómetros de los límites con Coahuila.

Las trampas instaladas en la colindancia entre Coahuila y Zacatecas han detectado moscas hembras de la especie Cochliomyia hominivorax. Esto hace inminente la posible entrada del insecto por vuelo natural al estado, favorecida por las condiciones de clima cálido y humedad propias de la temporada.