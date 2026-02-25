Gobernador Rocha asegura que buscará precio competitivo para la próxima cosecha

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que su gobierno buscará un precio competitivo para la próxima cosecha que inicia en mayo y que abordará el tema con la presidenta Claudia Sheinbaum, el próximo viernes.

Yo quise venir a decirles con entera seguridad, vamos a sacar las cosas para adelante, tenemos que encontrar la salida más adecuada posible, y en eso estamos comprometidos”, dijo.

Durante de la inauguración de la Expo Agro Sinaloa 2026, Rocha Moya, le pidió a los productores que tengan confianza de que "en coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se están buscando los mecanismos para garantizar la colocación de la próxima cosecha de maíz que se levantará a partir de mayo".

Lo he dicho muy claramente, soy un aferrado mi querido Leonel, tú lo sabes, de que necesitamos darle una solución de fondo y por todo el tiempo en materia de comercialización de nuestros productos, éste es un problema central porque supone soberanía alimentaria", detalló

El mandatario estatal asistió al evento invitado por el presidente de la Confederación de Asociación Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Jesús Rojo Plascencia, para poner en marcha esta exposición agrícola, que durante miércoles y jueves estará instalada en el Campo Experimental de la Fundación Produce, en la sindicatura de Aguaruto.

En su mensaje ante el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota Montaño, el gobernador Rocha se refirió a que "si alguien sabe de soberanía alimentaria es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues todos los mexicanos han visto cómo ha lucido como diplomática para discutir de tú a tú con el mayor socio comercial del país, como son los Estados Unidos de América, en una actividad de coparticipación y no de subordinación".

Y recordó el compromiso de pago que se tiene con los productores de trigo, y precisó que el Gobierno del Estado, con recursos propios, les otorgó un apoyo extraordinario de 400 pesos por tonelada ahora en diciembre, para atenuar este lapso de espera en lo que salen los apoyos federales.

A su vez el subsecretario Cota Montaño, dio a conocer que para el 10 de marzo quedarán pagados todos los apoyos pendientes a los trigueros, pues al corte de ayer se tiene un avance del 70 por ciento del padrón de trigueros inscritos.

Estamos cerrando el ciclo de pago del trigo, yo espero que el 10 de marzo queden pagados los apoyos del trigo al 100 por ciento, vamos en 70 por ciento, hoy tuvimos oportunidad de hablar con el ciudadano gobernador para expresarle este compromiso y expresarlo de manera pública a todos ustedes”, dijo.

Añadió que de igual manera se están revisando algunos pagos pendientes de ciclos anteriores en materia de maíz para corresponder al compromiso firmado de pagar al 100 por ciento esos apoyos anteriores al 2026.

Por otra parte, adelantó que a través de un nuevo programa federal, implementado por la presidenta Sheinbaum, denominado “Cosechando Soberanía”, se ofrecerán 5 mil 700 millones de pesos en créditos con tasas preferenciales del 8.25 por ciento a productores agropecuarios, tanto a agricultores, ganaderos como pescadores.

Y adelantó que este año se les incorporará a dos programas federales, el de entrega gratuita de fertilizantes y el segundo es el llamado Producción para el Bienestar, pues a partir del siguiente ciclo agrícola que iniciará en el segundo semestre, los cañeros se sumarán al padrón de 35 mil productores que ya son sujetos de estos apoyos en Sinaloa.

RLO