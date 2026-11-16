Destaca Sheinbaum a connacionales en China; los llama a mantener el vínculo con México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó el talento y las aportaciones de los mexicanos que radican en China, a quienes calificó como “mexicanas y mexicanos extraordinarios”, durante su primer encuentro con la comunidad nacional en ese país, con el que inició su gira de trabajo en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

A su llegada a Shenzhen, la mandataria escuchó las experiencias, historias e inquietudes de los connacionales que han establecido su vida en el país asiático, a quienes reconoció como un orgullo para México y pidió mantener una relación cercana con su país de origen.

Muy bien. Son mexicanas y mexicanos extraordinarios que decidieron vivir su vida acá. (…) Que busquemos la manera de que sigan en contacto con México; no solo con sus familias, porque siempre están en contacto, sino con México, que lo que están desarrollando aquí pueda ayudarnos en nuestro país”, expresó ante medios de comunicación al término de la reunión.

Como parte del encuentro, Sheinbaum Pardo entregó el distintivo Hecho en México al restaurante Tequila Coyotes Mexican Food & Grill, propiedad de Ernesto Humberto Treviño Amezcua, como reconocimiento a un establecimiento que promueve la gastronomía y la identidad mexicana en China.

Posteriormente, la jefa de Estado adelantó que durante su participación en la APEC presentará el Plan México ante representantes de las 21 economías que integran el mecanismo, con el propósito de exponer el modelo de desarrollo económico impulsado por su gobierno.

Explicó que la estrategia busca atraer inversiones, pero también colocar a las personas en el centro del crecimiento económico.

Nosotros tenemos un modelo propio que hoy le llamamos el Plan México, que tiene que ver no solamente con abrir las puertas de México a la inversión, sino sobre todo lo que significa para nosotros el desarrollo de la gente: es una economía basada en las personas”, sostuvo.

La agenda presidencial continuará este martes 17 de noviembre con una intervención magistral en el APEC CEO Summit, ante más de mil empresarios de la región Asia-Pacífico.

Además, la doctora Sheinbaum sostendrá encuentros bilaterales con el presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. También tiene previstas reuniones con representantes de Singapur y con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

En la gira acompañan a la mandataria los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard; de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; de Energía, Luz Elena González; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz; de Salud, David Kershenobich, y de Turismo, Josefina Rodríguez, así como el embajador de México en China, Jesús Seade.