Sheinbaum se reúne con presidente de Suiza en Palacio Nacional; buscan impulsar inversiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al presidente de Suiza, Guy Parmelin, en un encuentro diplomático de alto nivel. La visita oficial, que cuenta con la participación de una destacada delegación empresarial, tiene como prioridad fortalecer los lazos comerciales entre ambas naciones y atraer capital extranjero al país.

El encuentro comenzó en el histórico Patio de Honor de Palacio Nacional, donde se llevó a cabo la ceremonia oficial de bienvenida. Como parte del protocolo diplomático, se interpretaron los himnos nacionales de México y de la Confederación Suiza, marcando el inicio de esta importante cumbre bilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum, y el presidente de Suiza, Guy Parmelin, encabezan la ceremonia de honores en Palacio Nacional, previo a su encuentro para modernizar el tratado AELC. Reuters

La agenda oficial contempla los siguientes pasos:

Reunión privada: Ambos mandatarios sostendrán un diálogo a puerta cerrada con una duración estimada de dos horas.

Ambos mandatarios sostendrán un diálogo a puerta cerrada con una duración estimada de dos horas. Mensaje a medios: Al finalizar el encuentro, Sheinbaum y Parmelin ofrecerán una conferencia de prensa conjunta para compartir los acuerdos alcanzados.

Impulso a la economía y modernización del acuerdo AELC

Uno de los puntos clave de la visita de Guy Parmelin a México es la presencia de una comitiva integrada por 16 importantes empresarios suizos. Este grupo busca explorar nuevas oportunidades de negocio en territorio mexicano.

Durante la recepción oficial en el Patio de Honor, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió al mandatario suizo Guy Parmelin y a integrantes de su delegación para estrechar lazos comerciales bilaterales. Reuters

Los tres objetivos principales de esta mesa de trabajo son:

Fortalecer los lazos comerciales: Incrementar el intercambio de bienes y servicios entre ambos países. Atraer nuevas inversiones: Generar confianza en el sector empresarial suizo para que expandan sus operaciones en México. Modernizar el tratado AELC: Analizar y actualizar el acuerdo comercial vigente con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), bloque económico del cual Suiza es uno de los principales motores.

Esta cumbre representa un paso fundamental en la estrategia económica del gobierno de Claudia Sheinbaum para consolidar a México como un destino atractivo y seguro para la inversión europea.

Ceremonia de bienvenida en el histórico Patio de Honor, donde se entonaron los himnos de México y la Confederación Suiza previo a la reunión privada. Reuters