Sheinbaum confía que T-MEC será renovado por 16 años; destaca fortaleza económica de México

Este miércoles 8 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su confianza en que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será renovado por un periodo adicional de 16 años.

Lo anterior lo mencionó la mandataria en el marco de su conferencia mañanera, al considerar que la integración económica construida entre las tres naciones durante las últimas tres décadas es "muy difícil de romper".

Pienso, la verdad, que se va a renovar por otros 16 años, aunque sea dentro de cuatro o cinco años, porque la integración económica que se ha dado por los últimos 30 años es muy difícil de romper", externó.

Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo señaló que, aunque el país mantiene como prioridad la relación comercial con Norteamérica, también trabaja para fortalecer sus vínculos con otras regiones del mundo.

En este contexto, la jefa de Estado destacó la reciente aprobación de la actualización del acuerdo comercial con la Unión Europea por parte del Parlamento Europeo.

México registra la segunda tasa de desempleo más baja entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Mateo Reyes Arellano

Hay solidez en la economía mexicana.

En el mismo acto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, destacó diversos indicadores económicos que, aseguró, reflejan la solidez de la economía mexicana.

El funcionario informó que México captó 41 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) durante 2025, lo que colocó al país entre las diez economías con mayor recepción de inversión a nivel mundial, de acuerdo con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Amador Zamora señaló que este resultado demuestra la confianza de los inversionistas en el país y resaltó que México registra la segunda tasa de desempleo más baja entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, únicamente por debajo de Japón.

Asimismo, destacó que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos alcanzó un acumulado de 839 mil millones de dólares en los últimos 12 meses, cifra que calificó como histórica, al tiempo que subrayó que el incremento sostenido del salario mínimo ha sido compatible con un mercado laboral sólido y una disminución del desempleo.