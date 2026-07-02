FGR detiene en el AICM a Gilda, hermana de Emilio Lozoya, por lavado de dinero

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), detuvieron en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Gilda "N", hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos, (PEMEX) Emilio Ricardo Lozoya Austin.

De acuerdo con las investigaciones federales, Gilda "N" habría fungido como presunta prestanombres de una empresa utilizada para encubrir actos de corrupción y triangular recursos de probable origen ilícito.

La FGR señala que la mujer habría participado como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”, mediante la cesión de derechos que le realizó su hermano Emilio Lozoya Austin. A través de dicho esquema, presuntamente se manejaron recursos relacionados con operaciones financieras sin justificación económica o comercial válida.

La indagatoria, entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, Gilda "N" recibió cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, vinculado a Altos Hornos de México. Posteriormente, habría transferido una cantidad menor a un tercero.

Gilda estaría relacionada con el caso Agronitrogenados

Las pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como las labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), antes SEIDF, establecen que la detenida estaría relacionada con el caso Agronitrogenados.

En esa investigación se revisa una cuenta abierta en un banco suizo mediante una empresa fachada relacionada con Emilio Lozoya. De esa estructura financiera, según la FGR, habrían salido recursos utilizados para financiar la compra de un inmueble sobre el cual ya fue decretada la extinción de dominio mediante sentencia definitiva.

Las autoridades federales destacaron que, al momento en que ocurrieron los hechos investigados, Emilio Lozoya Austin ya tenía conocimiento de que asumiría la dirección general de Pemex.

La Fiscalía sostuvo que los recursos recibidos y administrados por Gilda "N" presuntamente tienen un origen ilícito, al derivar de un esquema de triangulación financiera sin sustento económico comprobable.

Por estos hechos, personal de la FGR y del Gabinete de Seguridad federal cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Gilda "N" por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras su detención, Gilda "N" quedó a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas.