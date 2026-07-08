Sheinbaum lamenta reactivación del conflicto entre Estados Unidos e Irán; "es una pena”

Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo expuso su preocupación por la reactivación del conflicto entre Irán y Estados Unidos, al considerar que, además de las consecuencias humanitarias que implica una guerra, el enfrentamiento genera un impacto directo en los precios de los combustibles a nivel mundial.

Durante su mensaje en el marco de su comparecencia con los medios de comunicación, la mandataria reiteró que su administración continuará aplicando incentivos fiscales y manteniendo acuerdos voluntarios con los gasolineros para contener el precio de los combustibles.

Una pena, porque no sólo significa una guerra, que nunca estaremos de acuerdo, sino el impacto que tiene sobre los precios de los combustibles en México y en el mundo entero", señaló.

Explicó que, gracias a la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y a los acuerdos alcanzados con los expendedores de combustible, se ha logrado evitar un incremento mayor en el precio de la gasolina.

Aquí hicimos un esfuerzo muy grande, porque, si no lo hubiéramos hecho, la gasolina hubiera llegado a los 30 pesos, si no hubiéramos incorporado incentivos, es decir, reducir el IEPS y los acuerdos voluntarios con las gasolineras", afirmó.

La titular del Ejecutivo destacó que actualmente el precio de la gasolina se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro y aseguró que el objetivo de su gobierno es que el diésel registre una reducción adicional, pese a la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente y su efecto en los mercados internacionales de energía.