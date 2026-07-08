México alista medidas jurídicas por muerte de mexicano a manos del ICE, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno prepara acciones jurídicas y diplomáticas luego de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien fue abatido durante un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Houston, Texas.

Al ser cuestionada sobre el caso, la mandataria confirmó que el Gobierno de México ya tiene conocimiento de los hechos y adelantó que se emitirán notas diplomáticas para solicitar información y exigir el esclarecimiento de lo ocurrido.

Sí, tuvimos conocimiento. Estamos preparando medidas jurídicas y también notas diplomáticas", declaró.

Asimismo, Sheinbaum indicó que el caso será planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lo planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir un maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos", sostuvo.

Cuestiona el uso de la fuerza en operativos migratorios

La presidenta afirmó que, si bien el gobierno estadounidense ha respondido a los reclamos diplomáticos realizados por México, continúan registrándose hechos de violencia contra ciudadanos mexicanos.

Nos contestan, pero de todas maneras hay otra lamentable muerte de un connacional", expresó.

También cuestionó el uso de la fuerza durante los operativos migratorios y señaló que la condición migratoria de una persona no justifica acciones violentas por parte de las autoridades.

Cuando fueron contratados en una empresa no tienen por qué, en puntos de detención, utilizar la violencia", enfatizó.

Operativo del ICE. Captura de video/Juliet Martínez

La versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2026, alrededor de las 6:50 horas, cuando agentes de ICE intentaron detener un vehículo como parte de un operativo dirigido a la captura de una persona en situación migratoria irregular.

Según el comunicado oficial, el conductor era Lorenzo Salgado Araujo, quien presuntamente intentó evadir el arresto.

El DHS aseguró que el vehículo impactó una unidad de ICE, el conductor ignoró diversas órdenes verbales y posteriormente utilizó el automóvil como arma al intentar atropellar a un agente.

Embistió un vehículo de ICE, se negó a acatar múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento por atropellar a un agente, lo que llevó a nuestro agente a disparar su arma en defensa propia", señaló la dependencia estadounidense.

Tras recibir los disparos, Salgado Araujo fue trasladado a un hospital.

El conductor fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de sus lesiones", indicó el reporte oficial.

17 mexicanos fallecidos en redadas o bajo custodia de ICE

Con el fallecimiento de Lorenzo Salgado Araujo, suman 17 mexicanos muertos durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia de ICE, de acuerdo con un recuento elaborado por el periodista Fernando Dávila para Excélsior Digital.

Entre los casos documentados se encuentra Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, quien murió el 19 de junio de 2026, menos de tres días después de ser detenido y trasladado al Centro de Detención del Condado de Webb, en Laredo, Texas.

También figura Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, detenido el 8 de enero de 2026 en Chattanooga, Tennessee, y posteriormente enviado al Centro Correccional Winn, en Luisiana, donde fue encontrado sin signos vitales mientras esperaba la resolución de su proceso de deportación.

Otro caso es el de José Guadalupe Ramos Solano, de 36 años, quien falleció el 25 de marzo de 2026 tras ser hallado inconsciente en el Centro de Detención de Adelanto, en California. Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no ha sido determinada.

El 16 de marzo de 2026 murió Royer Pérez Jiménez, de 19 años, en un centro de detención de Florida. De acuerdo con ICE, fue localizado inconsciente en su dormitorio y, pese a las maniobras de reanimación, perdió la vida. La autoridad señaló como causa preliminar un posible suicidio.

Asimismo, Alberto Gutiérrez Reyes, de 48 años, falleció el 27 de febrero de 2026 en un hospital de California, luego de presentar dolor en el pecho y dificultades para respirar.

El 14 de enero de 2026, Heber Sánchez Domínguez, de 34 años, murió bajo custodia en Georgia. Según ICE, fue encontrado suspendido dentro del centro de detención en un caso clasificado como suicidio.

Los fallecimientos registrados durante 2025

Durante 2025 también se documentaron diversos fallecimientos de ciudadanos mexicanos bajo custodia migratoria o relacionados con operativos de ICE.

Entre ellos se encuentran Gabriel García Avilés, de 56 años, quien murió el 23 de octubre en California por un paro cardiaco asociado al síndrome de abstinencia alcohólica, y Leo Cruz Silva, de 34 años, fallecido el 4 de octubre en Misuri, en un caso catalogado como suicidio.

Asimismo, Miguel Ángel García Hernández, de 31 años, perdió la vida el 30 de septiembre tras resultar herido durante un tiroteo en una instalación migratoria de Dallas, mientras que Ismael Ayala Uribe, de 39 años, falleció el 22 de septiembre por un paro cardiaco en California.

En septiembre de ese mismo año también murieron Óscar Rascón Duarte, de 58 años, quien padecía diversas enfermedades graves, y Silverio Villegas González, de 38 años, quien recibió disparos de un agente durante una parada vehicular en Chicago.

A la lista se suman Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32 años, fallecido el 31 de agosto por complicaciones médicas tras presentar síntomas respiratorios, así como Jesús Molina Veya, de 45 años, quien murió el 7 de junio en Georgia, en un caso reportado como suicidio.

Otro de los casos corresponde a Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, quien falleció el 5 de mayo durante un traslado entre centros de detención.

Uno de los hechos con mayor repercusión fue el de Jaime Alanís García, de 57 años, quien murió en julio de 2025 tras caer desde aproximadamente nueve metros de altura mientras intentaba huir de una redada migratoria en un invernadero de California.