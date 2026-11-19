Un gato se convirtió en el inesperado protagonista de un intento de asalto en una tienda de abarrotes en Puebla, luego de que su dueña reaccionara contra el presunto delincuente que ingresó al establecimiento para amenazar a los empleados.

El momento quedó captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde usuarios destacaron la reacción de la dueña para espantar al asaltante con el felino.

De acuerdo a ABC Noticias, el incidente ocurrió en una tienda de abarrotes ubicada en la calle Bugambilias de la colonia San Ramón.

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia se observa el momento en que el hombre, con gorra y cubrebocas, ingresa al establecimiento para acercarse al mostrador, donde se encontraban dos mujeres, cuando rápidamente saca un arma de fuego de una bolsa que traía.

Tras ver el arma, una de las cajeras y dueñas de la tienda, agarró al gatito y lo acercó al presunto asaltante, usándolo para defenderse del asalto.

Según las imágenes, se ve como la mascota lanza zarpazos al asaltante provocando que este se eche para atrás y huyendo del local sin concretar el robo.

Tras el intento de asalto, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y generaron reacciones entre usuarios, quienes destacaron la inesperada intervención del gato y la manera en que el hombre terminó huyendo.

De acuerdo con los reportes difundidos, las propietarias del negocio buscan que el sujeto pueda ser identificado, pues habría acudido previamente a la tienda antes de intentar cometer el robo.

El video se viralizó por la peculiar reacción del animal, que pasó de estar tranquilo junto al mostrador a enfrentarse al intruso en cuestión de segundos.